"Die Passagierin": Konfrontation mit der NS-Vergangenheit von Janek Wiechers

Als erstes Opernhaus in Norddeutschland inszeniert das Staatstheater Braunschweig "Die Passagierin", eine Oper des polnischen Komponisten Mieczysław Weinberg. Das Libretto basiert auf Texten der polnischen KZ-Überlebenden Zofia Posmysz. Weinberg komponierte die Oper im Jahr 1968, doch aufgeführt wurde sie jahrzehntelang nicht. Zu Sowjetzeiten war sie verboten, später galt sie als vergessen. Vor wenigen Jahren erst wurde sie wiederentdeckt. Eine erste konzertante Fassung gab es 2006 in Moskau. Eine komplette Operninszenierung kam 2010 bei den Bregenzer Festspielen auf die Bühne. "Die Passagierin" läuft seit dem Wochenende bis 5. Juni in Braunschweig.

15 Jahre nach Ende des Dritten Reiches ist die ehemalige KZ-Aufseherin Anna-Lisa Franz auf einem Ozeandampfer unterwegs nach Brasilien. Auf dem Schiff hat sie eine Begegnung, die sie nachhaltig erschüttert: Sie trifft eine Frau wieder, in der sie die einstige KZ-Insassin Martha wiederzuerkennen glaubt.

KZ-Aufseherin begibt sich in die Opferrolle

"Diese KZ-Aufseherin will ihre Vergangenheit, über die sie nie gesprochen hat und für die sie nie zur Rechenschaft gezogen wurde, hinter sich lassen", erklärt Regisseur Dirk Schmeding. "In dem Moment, wo sie mit dieser Vergangenheit konfrontiert wird, in Person einer ehemaligen Insassin, begibt sie sich in die Opferrolle: 'Ich war doch nur eine gute Deutsche. Ich habe damals nur meine Pflicht getan.' Diese Figur so zu betrachten, sei gerade vor dem aktuellen Hintergrund des Rechtsrucks interessant, so Schmeding. Zwischen den Frauen entspinnt sich in einem kargen Bühnenbild, das dem Deck eines Ozeandampfers nachempfunden ist, ein Dialog über Schuld und Verantwortung, über Vergebung und Verdrängung.

Aber eignet sich so ein hartes und ernstes Thema wie der Holocaust überhaupt für die Opernbühne? "Ja", findet Regisseur Dirk Schmeding: "Die Musik rührt an Dinge, die wir nicht richtig benennen und aussprechen können." Da sei die Oper genau das richtige Medium. "Wir können auf der Bühne keine richtigen Antworten geben auf diesen Schrecken, der stattgefunden hat. Wir können aber vielleicht die menschlichen Schicksale, die dahinter stehen, spürbar werden lassen."

Eindringliche Musik mit Elementen der Zwölftonmusik

In seiner Komposition verwebt Mieczysław Weinberg Elemente der Zwölftonmusik mit Zitaten aus Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch, Alban Berg, Benjamin Britten und Krzysztof Penderecki. Für Dirigent Christopher Lichtenstein funktioniert das Werk des polnischen Komponisten nicht zuletzt durch die eindringliche Musik: "Er strebt expressionistische Klänge an", sagt er. "Das ist eine sehr harte Tonsprache. Das Orchester ist auch sehr groß besetzt. Natürlich hat er auch Zwölftonelemente in der Musik, die er auch ganz bewusst als Leitmotiv verwendet." Es sei ein emotional erlebbares Werk, das gerade in der jetzigen politischen Situation eine besondere Brisanz habe.

Zeitebenen durchdringen sich

Die Oper gibt vor, dass die Szenen abwechselnd auf dem Schiff und in Rückblenden in Auschwitz spielen. Im Gegensatz zu früheren Operninszenierungen anderer Häuser gibt es diese strikte szenische Trennung in der Braunschweiger Fassung aber nicht. Regisseur Schmeding geht ganz bewusst einen anderen Weg. Bei ihm durchdringen sich die zwei Zeitebenen. Die Erzählung auf dem Schiff und die Rückblenden ins KZ sind nicht streng voneinander getrennt: "Der Grundraum bleibt immer dieses Schiff. Und als würde das Schiff eine dunkle Last aus seinem Frachtraum preisgeben, erscheinen dann diese Bilder von Auschwitz auf dem Schiff", erklärt der Schmeding.

Zeitzeugin Zofia Posmysz erzählt von Auschwitz

Bei seiner Inszenierung griff der Opern-Regisseur auch auf persönliche Gespräche mit Zofia Posmysz zurück. Er reiste nach Polen um mit der 96-Jährigen zu sprechen, auf deren gleichnamiger Novelle die Oper "Die Passagierin" basiert. Diese Interviews seien ein wichtiger Teil seiner Vorbereitung gewesen, sagt Schmeding: "Wir kennen die monströsen Zahlen zu diesem Grauen. Aber wirklich verstehbar wird das dadurch nicht. Da war es natürlich eindrücklich, sie zu treffen und mit ihr über Dinge zu sprechen, die man in den Geschichtsbüchern nicht liest." Zofia Posmysz reiste zur Braunschweiger Premiere trotz ihres hohen Alters eigens aus Warschau an.

