Stand: 09.05.2024 12:07 Uhr Deutlich mehr Teilnehmende bei "KunstOffen" in MV

Am Pfingstwochenende werden 1.160 Kunstschaffende an mehr als 660 Standorten ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten in Mecklenburg-Vorpommern für Gäste öffnen. Das seien deutlich mehr als im Vorjahr mit rund 900 Kunstschaffenden an rund 500 Orten, teilte der Tourismusverband MV am Mittwoch in Rostock mit. Die landesweite Aktion "KunstOffen" jährt sich zum 30. Mal. Vor Ort werden ein gelber Schirm über dem Eingang oder eine blau-weiße Fahne auf geöffnete Orte hinweisen. | Sendebezug: | 09.05.2024 16:30 | NDR Kultur