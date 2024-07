Das Residenz-Ensemble Schwerin ist UNESCO-Welterbe Stand: 27.07.2024 13:15 Uhr Ein langer Weg hat ein glückliches Ende genommen: Das Schweriner Schloss und Teile der historischen Innenstadt wurden in die Welterbeliste der UNESCO eingeschrieben. Die Entscheidung fiel heute Nachmittag im indischen Neu-Delhi.

Die zuständigen Vertreter der UNESCO-Kommission haben für die Aufnahme des Schweriner Residenz-Ensembles in die Welterbeliste gestimmt. Damit tragen das Schweriner Schloss und mehr als 30 historische Gebäude in der Innenstadt nun den Titel "Weltkulturerbe". Zahlreiche Vereine sowie die Stadtverwaltung haben mehr als 20 Jahre darauf hingearbeitet.

Weltweit einzigartig: Schwerins komplexe höfische Infrastruktur

Damit ist nun der "außergewöhnliche universelle Wert" des gesamten Residenz-Ensembles bestätigt worden. Den Mittelpunkt des ausgezeichneten Ensembles bildet das Schweriner Schloss, das auf einer Insel im Schweriner See steht. Weltweit einmalig ist jedoch vor allem das Gesamtensemble, das Mitte des 19. Jahrhunderts rund um das Schloss entstanden ist. Dazu gehören nicht nur Prunkbauten in unmittelbarer Nähe, wie das Theater, das Museum und Verwaltungsgebäude sondern auch Wohnhäuser, Gebäude der ehemaligen Hoflieferanten, eine Wäscherei, der Marstall oder das Hofgärtnerhaus, in denen bis heute gelebt und gearbeitet wird. Dazu kommt, dass diese Gebäude bis heute weder Kriegen, noch Modernisierungen zum Opfer gefallen und daher sehr gut erhalten sind.

Mit dem Welterbetitel kommen neue Verpflichtungen

"Hätten wir 20 Jahre lang schlechte Stadtentwicklungspolitik gemacht, wären wir nicht bei diesem Titel", so Schwerins Chef-Stadtplaner Andreas Thiele. Nun behält die UNESCO die Landeshauptstadt aber auch im Blick. Wird man in die Liste der Welterbestätten eingeschrieben, dann wird man auch kontrolliert. Einmal jährlich überprüfen Fachleute nun geplante Bauvorhaben in Schwerin, die das Weltkulturerbe beeinträchtigen könnten. Denn mit dem Titel verpflichtet sich Schwerin zum nachhaltigen Schutz der Baudenkmäler. Thiele sieht darin kein Problem: "Ich wage zu behaupten, dass wir das schon immer so gemacht haben!"

UNESCO-Titel als Hoffnungsträger für den Tourismus

Mit dem Welterbetitel ist auch die Hoffnung auf mehr Tourismus verbunden. Um jedoch zu verhindern, dass übermäßig viele Besucher den historischen Gebäuden schaden könnten, soll die Stadt jetzt ein nachhaltiges Tourismuskonzept erarbeiten. Laut der Chefin des Schweriner Stadtmarketings, Martina Müller, geht es um "Klasse statt Masse" und darum, die Qualität der Besuche in Schwerin zu steigern. Besucher sollen das Welterbe einfach erleben und genießen können, ohne dass Massen an Menschen durch die Stadt laufen, so Müller. Das wäre jedoch ohnehin schwer, denn in der Hauptsaison sind die Betten in Schweriner Ferienwohnungen und Hotels sowieso ausgebucht, so Müller. Allerdings könne Schwerin in der Nebensaison durchaus mehr Besucher vertragen.

Bund der Steuerzahler kritisiert Kosten für die Stadt

Kritik an Schwerins Bewerbung als Welterbe kam vom Bund der Steuerzahler, denn die Landeshauptstadt ist verschuldet. Mehr als 400.000 Euro habe der Bewerbungsprozess Schwerins bisher gekostet, zuzüglich Personalkosten. Außerdem kommen mit dem Eintrag in die Welterbeliste hohe Folgekosten auf die Stadt zu, sagt Michaela Skott, Sprecherin des Bundes der Steuerzahler MV. "Denkmalschutz an sich ist schon schwierig, aber der Denkmalschutz unter Welterbebedingungen ist richtig teuer und wir denken, die Stadt hat dieses Geld nicht und kann auch nicht belegen, was am Ende dagegen stünde." Denn Zahlen, wie viele zusätzliche Besucher und Besucherinnen aufgrund des Welterbe-Status kämen, gebe es bislang nicht, so Skott.

Weitere Welterbestätten in Mecklenburg-Vorpommern

In Deutschland gibt es aktuell 52 Unesco-Welterbestätten. Davon befinden sich mehrere in Mecklenburg- Vorpommern. Die Altstädte von Stralsund und Wismar sowie die Buchenwälder im Müritz-Nationalpark und Teile des Nationalparks Jasmund gehören dazu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.07.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel UNESCO-Welterbe