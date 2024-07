Zum Tag der Deutschen Einheit: ICE-Direktverbindung zwischen Berlin und Schwerin Stand: 02.07.2024 17:09 Uhr Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass die Sanierungsmaßnahmen an der Strecke von Hamburg nach Schwerin zum Tag der Deutschen Einheit ausgesetzt werden. Außerdem soll eine temporäre ICE-Direktverbindung von Berlin nach Schwerin eingerichtet werden. In Schwerin finden in diesem Jahr die zentralen Feierlichkeiten statt.

Die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin können trotz der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Bahnstrecke Hamburg-Berlin sowohl von Berlin aus als aus Richtung Hamburg kommend per Bahn besucht werden. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung und der Deutschen Bahn im Rahmen der auswärtigen Kabinettssitzung in Berlin.

Mit dem ICE von Berlin nach Schwerin zum Tag der Deutschen Einheit

Die Bahn kündigte an, dass sie vom 2. bis zum 4. Oktober eine temporäre ICE-Direktverbindung von Berlin nach Schwerin anbieten wird.

Das sind die Verbindungen 2. bis 4. Oktober:



ab Berlin Hauptbahnhof nach Schwerin jeweils um 6.29 und 14.30 Uhr (Ankunft 9.24 Uhr, beziehungsweise 17.37 Uhr)

ab Schwerin nach Berlin Hauptbahnhof jeweils um 10.20 Uhr und 18.26 Uhr (Ankunft 13.24 Uhr, beziehungsweise 21.21 Uhr)

Zwischenhalte sind in Neustrelitz, Waren (Müritz), Güstrow und Bützow geplant

Darüber hinaus sei die An- und Abreise von und nach Berlin auch mit Zügen des Regionalverkehrs über Neustrelitz und Güstrow möglich. Die Bahnstrecke von Schwerin über Ludwigslust nach Berlin ist zu dieser Zeit zwischen Ludwigslust und Wittenberge gesperrt. Auf diesem Abschnitt besteht Ersatzverkehr mit Bussen.

Streckensperrung zwischen Hamburg und Schwerin wird tagsüber aufgehoben

Auf der Bahnstrecke von Hamburg über Büchen nach Schwerin sollen die Streckensperrungen zum Tag der Deutschen Einheit tagsüber ausgesetzt werden, so dass auch aus dieser Richtung eine An- und Abreise per Bahn möglich ist. Die Deutsche Bahn sagte zu, dass der Regionalverkehr auf der gesamten Strecke verkehren könne. DB Fernverkehr bestätigte zudem, dass es auch Fernverkehr auf der Verbindung Hamburg-Schwerin-Rostock-Stralsund-Binz/Greifswald geben werde. Die genauen Zeiten sollen noch bekanntgegeben werden.

Schwerin richtet die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus

"Es ist eine große Freude und Ehre, dieses Jahr den Tag der Deutschen Einheit in unserer Landeshauptstadt auszurichten", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). "Er soll nicht nur mit einem Festakt, sondern auch mit einem großen Bürgerfest gefeiert werden. Wir wollen ein umweltfreundliches Fest. Dazu ist es wichtig, dass die An- und Abreise per Bahn möglich ist."

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) zeigte sich mit den erzielten Kompromissen zuversichtlich, "dass viele Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern sowie aus dem gesamten Bundesgebiet, den Weg per Bahn zu den Feierlichkeiten in unsere schöne Landeshauptstadt finden werden".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.07.2024 | 17:00 Uhr