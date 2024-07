Schwerin: Leben und Wirtschaften mit dem Welterbe-Titel Sendung: Nordmagazin | 28.07.2024 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 28.07.2026

Am Tag nach der Verkündung rollt die Besucherlawine langsam an. Aber was bedeutet der Welterbe-Titel genau für Schwerin?