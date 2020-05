Stand: 05.05.2020 16:59 Uhr - NDR Kultur

Corona: Welche kleinen Festivals im Norden finden statt? von Hauke von Hallern

Die Bundesregierung hat wegen der Corona-Pandemie bis Ende August alle Großveranstaltungen abgesagt. Das trifft Rockfestivals wie das Deichbrand oder Hurricane genauso wie Klassik-Events - etwa das Schleswig-Holstein Musik Festival. Doch was ist mit den kleinen Festivals im Norden? Haben deren Planerinnen und Planer für sie in diesem Jahr noch Hoffnung? Ein Blick auf die Bundesländer im Einzelnen.

Classic Beat Festival in Schleswig-Holstein fällt aus

Opfer der Corona-Krise sind neben den Großkonzerten inzwischen auch viele kleine Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Abgesagt ist zum Beispiel das von NDR Kultur präsentierte Classical Beat Festival in Lübeck und im Kreis Ostholstein. "Wir sind natürlich alle ganz stark getroffen", erklärt der Chef des Crossover-Festivals, Hans-Wilhelm Hagen, schweren Herzens. "Ich glaube, es hätte auch keinen Sinn gemacht, auf den Herbst zu warten und das Festival zu verlegen - auch da sind die Unsicherheiten nach wie vor sehr groß. Wir verschieben das Festival in dem gleichen Format, wenn alle Künstlerinnen und Künstler können, zeitlich auf das nächste Jahr und legen es wieder in die Travemünder Woche hinein."

Digitales Festival als Trostpflaster

Als Trostpflaster planen Hagen und sein Team eine digitale Version des Festivals. Am 5. Juni streamen zwölf Musikerinnen und Musiker des Internationalen Festivalorchesters ihre Instrumental-Parts live von den Orten aus, an denen sie sich gerade befinden. Eine Technikfirma fügt die Streams zu einem Orchester zusammen. Auf diesen Sound performt dann der Rapper BRKN live in Berlin.

Jazz Baltica und Blues Fest Eutin auf 2021 verschoben

Abgesagt und aufs kommende Jahr verschoben sind außerdem das Blues Fest Eutin und das Jazz Baltica Festival in Timmendorfer Strand. Weil kaum jemand abschätzen könne, wie sich die Pandemie entwickelt, mache es keinen Sinn, die Konzerte auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu legen, erklärt Jazz-Baltica-Pressesprecherin Lusie Weiß. Der Termin für das kommende Jahr stehe aber schon fest: "Vom 24. bis zum 27. Juni 2021 wird das Festival dann wie gewohnt in Timmendorfer Strand an der Ostsee stattfinden. Alle in diesem Jahr gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für das kommende Jahr. Und wer jetzt schon Tickets für Jazz Baltica im nächsten Jahr erwerben möchte, kann das bereits tun."

"Kultur am Kanal" soll teilweise stattfinden

Das Trave Jazz Festival Anfang September ist noch nicht abgesagt, ebenso das Norden Festival in Schleswig mit Popmusik aus Skandinavien. Beide Veranstalter wollen in den kommenden Wochen eine Entscheidung fällen. Optimistisch sind die Planer von "Kultur am Kanal" im Kreis Herzogtum Lauenburg: Lesungen, Konzerte und Theatervorführungen sollen zum Teil digital über ihre Homepage gestreamt werden. Einige Veranstaltungen sollen auch ganz normal stattfinden können. Dafür wird ein umfangreiches Hygiene-Konzept erarbeitet.

Tickets aus Solidarität behalten

Ob Ticketbesitzer ihr Geld für abgesagte Events zurückerhalten, ist noch unklar. Das Bundeskabinett hatte zunächst beschlossen, dass Kunden Gutscheine statt Bargeld bekommen, damit die Veranstalter flüssig bleiben. Der Bundestag will darüber Mitte Mai endgültig abstimmen. Der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft Michow ist der Meinung, dass Ticketkäufer im Zweifel freiwillig auf ihr Geld verzichten sollten. Er könne nur ganz nachhaltig an die Solidarität der Veranstaltungsfans appellieren, denn "ich glaube, dass alle Menschen ein Interesse daran haben sollten, dass die Vielfalt des deutschen Veranstaltungsgeschäfts erhalten bleibt."

