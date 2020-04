Stand: 17.04.2020 06:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Theater-Saison in MV beendet

In Mecklenburg-Vorpommern ist die diesjährige Spielzeit an den Theatern im Land beendet. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin mit. Zugleich bleiben Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. Damit ist auch klar, dass weder die Vinetafestspiele in Zinnowitz auf Usedom noch das Narrenspiel "Die Schildbürger" im Schlossinnenhof von Schwerin wie geplant Premiere haben werden. Die Theater in Anklam und Schwerin hatten immer noch gehofft, dass ihre Inszenierungen dem Publikum gezeigt werden können.

Weitere Beratungen über kulturelle Großveranstaltungen

Wie es mit anderen kulturellen Großveranstaltungen im Nordosten - beispielsweise den Festspielen MV - weitergeht, dazu gab es weder von Ministerpräsidentin Schwesig noch von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) eine klare Entscheidung. Beide kündigten weitere Beratungen in den kommenden Tagen an. Bislang gab es von den Festspielen MV sowie auch der Müritz-Saga in Waren noch keine Absagen.

Links NDR Info Corona-Live-Ticker: Hamburg will Kurs festlegen NDR Info Täglich prasseln wegen der Corona-Pandemie neue Veränderungen auf uns ein. Heute entscheidet Hamburg über den Kurs der kommenden Wochen. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Viele Absagen von Kultur-Events

Am Donnerstag hatten beispielsweise die Störtebeker-Festspiele auf Rügen, das Piraten Open-Air in Grevesmühlen sowie das Elektro-Festival Airbeat One bei Neustadt-Glewe mitgeteilt, dass sie alle 2020 ausfallen und auf das kommende Jahr verschoben werden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.04.2020 | 05:00 Uhr