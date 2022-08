Stand: 10.08.2022 07:31 Uhr Claudia Roth zum documenta-Eklat: "Hätte lauter sein müssen"

Kulturstaatsministerin Claudia Roth bedauert, sich nicht bereits vor der von Antisemitismus-Vorwürfen geprägten documenta-Eröffnung entschiedener zu Wort gemeldet zu haben: "Mir ist bewusst, dass es nicht reicht, wenn ich sage: 'Ich konnte nicht mehr tun'. Auch wenn es objektiv stimmt. Vielleicht hätte ich bei den Diskussionen im Vorfeld der documenta-Eröffnung lauter und deutlicher sein sollen, sein müssen", sagte die Grünen-Politikerin dem Magazin "Stern". Die Vorkommnisse in Kassel nannte sie eine "Kette der Verantwortungslosigkeit, wo am Ende keiner verantwortlich gewesen sein will".