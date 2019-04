Stand: 29.04.2019 18:20 Uhr

Biermann stellt "Barbara" in Hannover vor

Der jüngst erschienene Novellen-Band "Barbara" von Wolf Biermann könnte am besten mit dem Motto "Das Private ist das Politische" beschrieben werden. Er ist eine Fortsetzung seiner Autobiografie von vor drei Jahren mit Geschichten, die von Liebe und Raubtiertum handeln - wie der Untertitel verrät. Nun hat Wolf Biermann das Buch in Hannover vorgestellt.

Er kann das Singen nicht lassen, auch wenn er sein Schwert mit sechs Seiten nicht dabei hat, wie er seine Gitarre nennt. Wolf Biermann springt von seinem Sessel auf, wandert herum, doziert, fabuliert und ist enorm von sich und seiner Biografie eingenommen. Dem Publikum im gut gefüllten Saal erklärt der 82-Jährige, warum es nach der Autobiografie jetzt Liebesnovellen sein mussten: "Es ist das, was Brecht das Spiel der Geschlechter nennt. Aber, in Wirklichkeit nur, wenn es ein Liebespaar ist, in großer politischer Landschaft."

In "Garance comme une fleur" beschreibt Wolf Biermann seinen Seitensprung mit politischen Verwicklungen - in Ostberlin, mit einer Frau namens Garance, die ein Kind von einem Republikflüchtling hat.

Mir dämmerte, in welcher tragischen Konfliktsituation meine Flamme gefangen war. Um ihr Kind zu behalten, um selbst nicht im Knast zu landen, ging sie gelegentlich für die Stasi auf den Strich in Westberlin - das Kind als Geisel im Osten.

Alleinunterhalter-Qualität

Biermanns Ziehsohn Manuel Soubeyrand, Theaterintendant und Schauspieler, ist als Vorleser Teil der Vorstellung. Der Sohn von Brigitte, in die sich Biermann Ende der 1950er-Jahre verliebte, liest mal sachlich von Garance, mal in herrlicher Parodie von einer Autofahrt Robert Havemanns. Am Ende wird er gefragt, ob er die Kritik von Manfred Krugs Sohn Daniel verstehen könne. Der hatte Wolf Biermann vorgeworfen, Stasi-Rhetorik übernommen und den Vater Manfred Krug als Millionär diskreditiert zu haben. Manuel Soubeyrand erinnert das an den SED-Parteijargon. Sein Ziehvater hält die Kritik für "dummes Zeug": "Es ist im Gegenteil voller Zuneigung, Freundschaft und Respekt geschrieben. Und immer wieder mit Humor gewürdigt, wie so ein Mensch sich bewährt hat in der DDR-Diktatur."

Und so kommt Wolf Biermann vom Privaten doch immer wieder ins Politische, das sein Leben bestimmt hat. Oft in deftiger Sprache, wenn er den SED-Staat zum Beispiel als großen Schwanz beschreibt, der die Frauen vergewaltigt habe. Dabei zeigt er immer wieder viel Alleinunterhalter-Qualität, die das Publikum amüsiert.

Weitere Informationen Wolf Biermann - Ein "Hamburger Jung" "Jetzt bin ich vom Regen in die Jauche gekommen", sagte der Liedermacher nach seiner Ausbürgerung aus der DDR. Heute lebt er in Hamburg, wo er 1936 auch geboren wurde - ein Porträt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 30.04.2019 | 07:20 Uhr