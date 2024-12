Stand: 30.12.2024 11:31 Uhr Besuchsrekord im Schweriner Schloss

Das Museum im Schweriner Schloss hat in diesem Jahr einen Besucherinnen- und Besucherrekord verzeichnet. Bis Mitte Dezember wurden rund 232.000 Gäste gezählt, wie die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern mitteilten. In diesem Jahr hat das Schweriner Residenzensemble mit dem Schloss als größtem Einzelgebäude den Titel Unesco-Weltkulturerbe erhalten, was zusätzliche Touristinnen und Touristen anlockt. Anfang Oktober fanden überdies in der Landeshauptstadt die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. | Sendebezug: 30.12.2024 11:30 | NDR Kultur