Stand: 21.11.2024 07:36 Uhr Berliner Schaubühne befürchtet Insolvenz wegen finanzieller Kürzungen

Die Berliner Schaubühne rechnet wegen des milliardenschweren Sparprogramms für den Landeshaushalt mit gravierenden Folgen für das Theater. Die für die Schaubühne vorgesehenen Kürzungen von 1,8 Millionen Euro griffen das Haus in seiner Substanz an, hieß es in einer Mitteilung. Das würde bereits Ende 2025 zu einer Insolvenz der Schaubühne führen, teilt das Theater mit. Zu vermeiden wäre die Insolvenz nur, wenn die Schaubühne sich einem massiven Abbau- und Umbauprogramm unterziehe. Bereits jetzt sei angesichts der Einsparzwänge als erste Notmaßnahme geplant, die kleine experimentelle Spielstätte Studio zu schließen. | Sendebezug: 21.11.2024 09:30 | NDR Kultur