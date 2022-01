Auflösung Tag 6: Eckernförde, die Sprottenstadt zum Bummeln

Der Einstieg in die sechste Runde unseres Ratespiels könnte auch aus dem "Elevator Pitch" des Stadtmarketings sein: "Diese Stadt hat die große Besonderheit, dass es noch viele kleine, inhabergeführte Geschäfte gibt. In den Hinterhöfen entstehen besondere kulinarische Köstlichkeiten wie Bonbons oder Hochprozentiges."



Wer würde die gesuchte Stadt da nicht gerne besuchen?! Falls Sie zum Bummeln vorbeikommen wollen: Begeben Sie sich am besten am Mittwoch oder Sonnabend in die Eckernförder Altstadt. Denn dann können Sie neben den zahlreichen kleinen Läden auch den Markt an der Sankt-Nicolai-Kirche besuchen. Die Markthändler bauen ihre Stände jeweils morgens auf und bieten überwiegend regionale Produkte an.

Mögen Sie Fisch? Falls ja, läuft Ihnen beim nächsten Tipp vielleicht das Wasser im Mund zusammen: "Diese Stadt ist geprägt von Fischerei und früher auch Fischräucherei. Hier gab es Schornsteine, die geraucht haben, ohne Ende."



Ab hier ist relativ wahrscheinlich: Es geht einmal wieder an die Küste. Und beim Thema Fisch hat unsere gesuchte Stadt ein gewisses Renommee für Geräuchertes.



Das bekannteste Produkt ist in diesem Zusammenhang die Eckernförde Sprotte. Denn bis in die 1950er-Jahre galt die Stadt mit ihren zahlreichen Räuchereien als "Sprotten-Metropole". Viele der bekannten Kieler Sprotten kamen sogar aus Eckernförde!



Heute betreibt ein Verein eine historische Räucherei als Museum. Außerdem feiert die Stadt die kleinen Fische einmal jährlich bei den Sprottentagen, die dieses Jahr vom 3. bis 5. Juni stattfinden.

Der nächste Hinweis ist ein Doppelpack: "Wir haben eine Klappbrücke, und das Symbol unserer Stadt ist das Eichhörnchen", erzählt eine Einwohnerin.



Klappbrücken sind leider nicht Ungewöhnliches - Lübeck hat mindestens eine und Husum sogar zwei! Von daher richten wir unser Augenmerk auf den zweiten Teil des Tipps: Das Symbol der Stadt ist ein Eichhörnchen.



Heraldiker haben jetzt vielleicht den Braten gerochen. Denn sie wissen: Es gibt eine Stadt in Norddeutschland, die ein Eichhörnchen im Schilde führt, nämlich Eckernförde. Aber es geht noch weiter: Das Stadtwappen ist ein sogenanntes "redendes" Wahrzeichen. Das Eichhörnchen oben, in der niederdeutschen Form "Ekern", ist ebenso wie die Wellen im unteren Bereich, welche die "Furt" darstellen, eine bildliche Umsetzung des Stadtnamens.

Wir hören: "Vor den Toren der Stadt befindet sich ein großer Marinestützpunkt. Und an dem alten Hafen liegen viele U-Boote."



Ein großer Marinestützpunkt? Die Antwort "Wilhelmshaven" konnte man sich in diesem Zusammenhang abschminken, so viel war nach der Auflösung unseres zweiten Spieltages klar.



Im Fall von Eckernförde ging es vielmehr um den Kranzfelder Hafen im Stadtteil Louisenberg. In diesem Tiefseehafen der Deutschen Marine sind inzwischen sämtliche deutsche U-Boote stationiert.