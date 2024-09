Stand: 22.09.2024 10:06 Uhr 67.000 Menschen bei Hamburger Nacht der Kirchen

Rund 67.000 Menschen haben am späten Samstagabend bis Mitternacht die 21. Nacht der Kirchen in Hamburg besucht. "Das Programm war großartig und unglaublich vielfältig", sagte Hauptpastor und Propst Martin Vetter. Das Motto "Was glaubst du denn" sei in dieser Nacht mit Leben gefüllt und durch unterschiedlichste Begegnungen bereichert worden. Mit mehr als 250 Veranstaltungen in mehr als 80 Kirchen in und um Hamburg bot das nach Angaben des Kirchenkreises größte ökumenische Kirchenevent Norddeutschlands musikalische und spirituelle Highlights. | Sendebezug: 22.09.2024 10:30 | NDR Kultur