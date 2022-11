Jüngste Herbergsleiterin im Norden hat große Ziele Stand: 09.11.2022 04:59 Uhr Seit zwei Wochen ist Hanna Wittmaack Norddeutschlands jüngste Herbergsleiterin. Und sie hat große Ziele: Weg vom Hagebuttentee-Image, hin zur modernen, einfachen Urlaubsunterkunft.

von Laura Albus

Das Telefon an der Rezeption klingelt. Der Anruf, auf den Hanna Wittmaack dort wartet, ist es nicht. Trotzdem vereinbart sie geduldig mit dem Anrufer einen Termin für die kommende Woche. Doch wo bleibt die Schulklasse, die bereits vor anderthalb Stunden bei ihr einchecken wollte? Sie schaut sich um und zuckt mit den Schultern. Wird schon. Vielleicht reisen sie mit der Bahn an und es gibt eine Verspätung auf der Strecke? Sie weiß es nicht und kann es ohnehin nicht ändern. Unterdessen wildes Gepolter im ersten Stockwerk. Die Kinder einer Schulklasse aus Eggebek sind bereits seit 10 Uhr in der Jugendherberge Heide, haben ihre Betten bezogen und warten nun ungeduldig auf das Mittagessen. Für Hanna Wittmaack ist genau das der Traumjob. Kein Tag gleicht dem anderen. Immer passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Dass sie das eingeplante Mittagessen der noch fehlenden Reisegruppe verschieben muss? Kein Problem für die Herbergsleiterin.

Von der Assistentin zur Chefin

Hanna Wittmaack sieht sich selbst nicht so, aber: Sie ist eine Besonderheit: Mit gerade einmal 25 Jahren ist sie die jüngste Herbergsleiterin in Norddeutschland. Sie legt viel Wert auf eine Wohlfühlatmosphäre in der Jugendherberge: "Vom Einchecken bis zum Auschecken: Die Gäste sollen glücklich ankommen und glücklich wieder heimkehren", sagt Hanna Wittmaack. Diese Einstellung hat sie von ihren Vorgängern übernommen. Gut fünf Jahre lang war sie Assistentin von Cathrin und Ralf Piel, den langjährigen Herbergseltern. Auch als Assistentin war sie mit der Gästebetreuung betraut und vertrat die ehemaligen Chefs bei Bedarf. Ihre Verbindung zu Heide ist eng. Sie ist hier geboren und hat ihre Ausbildung zur Fitness- und Sportkauffrau in Meldorf absolviert. Jetzt ist sie plötzlich personalverantwortlich.

Herzliche, aber strenge Regeln

Während die Kinder ihre Betten selbst beziehen, sind die Zimmer der Lehrerinnen bereits komplett vorbereitet: Das hat die Herbergsleiterin bewusst so eingeplant, damit sie einige ruhige Minuten hat, um den Aufenthalt mit den Lehrerinnen zu besprechen. So auch bei der Schulklasse aus Eggebek.

Ich werde ernst genommen, sowohl von Mitarbeitern als auch von Gästen. Hanna Wittmaack, Herbergsleiterin

Nachdem sie einen ausführlichen Wochenplan von Hanna Wittmack erhalten hat, ist Lehrerin Annelene Bahnsen begeistert von der Organisation: "Ich war total überrascht, als ich Frau Wittmaack eben sah. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass sie so jung ist." In Hanna Wittmaacks Herberge gelten herzliche, aber strenge Regeln: Keine Cola für Kinder - ohne Ausnahme. Limo hingegen dürfen sie sich am Getränkeautomaten besorgen. Kein Geld als Pfand für die Tischtennisschläger - einfach, weil sie die Regeln macht. Keine mitgebrachten Lebensmittel - schließlich gibt es in der Jugendherberge Vollverpflegung.

Karriere ohne Studium

Hanna Wittmaack will zeigen: Auch ohne ein Studium ist eine Karriere möglich. Schließlich ist sie mit nur 25 Jahren für elf Mitarbeitende und 22.000 Übernachtungen in der Jugendherberge in Heide zuständig. Personalplanung, Allergielisten der Gäste an die Küche weiterreichen, dafür sorgen, dass ausreichend Bettwäsche im Haus ist und sowohl Schulklassen als auch Privatpersonen zufrieden sind - ihre Tage sind dementsprechend lang. Aktuell ist sie von morgens 7 Uhr bis spät in den Abend im Haus. Privatleben? Sie lacht. Das findet gerade leider nicht wirklich statt. Deshalb ist sie auch dringend auf der Suche nach einer Assistentin oder einem Assistenten - also genau der Stelle, die sie bis vor zwei Wochen noch ausgeführt hat. Der Wechsel ist ihr leicht gefallen, weil sie Lust auf die Leitung hat. Und auch für ihr Team ist es gar nicht so anders, wie Küchen-Mitarbeiterin Flavia Sophia Rosa da Silva sagt: "Am Anfang war das total komisch, denn wir waren erst Kolleginnen und jetzt ist sie meine Chefin. Aber es klappt gut und die Vorteile liegen auf der Hand: "Sie redet mit uns, hört uns zu und fragt, wenn sie etwas nicht weiß. Aber von der Küche hat sie zum Beispiel gar keine Ahnung". Sie lacht.

"Ich habe gerne Action"

Inzwischen ist es voll an der Rezeption. Die verschollene Schulklasse ist aufgetaucht - tatsächlich gab es Probleme bei der Anreise mit der Bahn. Hanna Wittmaack ruft ihrer Kollegin in der Küche zu, dass sie das Essen für diese Gruppe dann auch gleich vorbereiten kann. Es ballt sich langsam. Der Lautstärkepegel ist um einiges gestiegen. Aber für Hanna Wittmaack ist das alles kein Problem. "Ich habe gerne Action", sagt sie und verschwindet zwischen den Jugendlichen. Sie hat noch einiges zu tun.

