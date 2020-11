Stand: 26.11.2020 10:16 Uhr Korrespondenten backstage!

Die ARD betreibt mit ihren weltweiten Auslandsstudios eins der größten Korrespondenten-Netzwerke der Welt. Die Korrespondenten berichten für Fernsehen und Radio mit Beiträgen und Reportagen oder - je nach aktueller Nachrichtenlage - auch live zugeschaltet in die Heimatstudios.

Vielseitiger Korrespondenten-Alltag

Umzugsstress mit der ganzen Familie, gewöhnungsbedürftige kulinarische Genüsse oder Gefahren in Krisenländern: Welche Herausforderungen begegnen den Auslandskorrespondenten in ihren Berichtsgebieten und welche Geschichten liegen ihnen besonders am Herzen? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns in unserer neuen Reihe "Korrespondenten backstage!".