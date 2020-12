Stand: 14.12.2020 13:18 Uhr Auslandsstudios im Porträt

30 Studios mit Auslandskorrespondent*innen unterhält die ARD. Auch der NDR entsendet Mitarbeitende in die Auslandsstudios, wie beispielsweise nach Washington, Tokio oder Singapur. Wie arbeiten die Journalist*innen, die in der ganzen Welt unterwegs sind? Welche Mitarbeiter*innen sind unerlässlich, damit ein Beitrag aus Stockholm oder Peking den Weg nach Deutschland findet? In diesen kurzen Videoporträts stellen sich einige Studios vor und erlauben einen Blick in den Arbeitsalltag.