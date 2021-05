Ein Mensch, eine Bahn: Freibäder öffnen mit Corona-Auflagen Stand: 15.05.2021 13:50 Uhr Trotz kühler Temperaturen startet Niedersachsen so langsam in die Freibadsaison. Im Landkreis Lüneburg und in Hannover sind schon einige offen, drei Bäder in Wolfsburg folgten am Sonnabend.

Das Hallenbad Sandkamp, das VW-Bad in Wolfsburg und das Freibad Fallersleben haben nun ihre Türen geöffnet. Wie in Lüneburg und Hannover sind die Bedingungen wegen der Corona-Lage aber auch dort anders als sonst. Die interessierten Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich vorab einen Termin reservieren. Dafür gehört ihnen dann für eine Stunde je nach Größe des Bades eine 50-Meter Bahn - oder gleich ein halbes Becken. Dort schwimmen Gäste alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts.

Videos 4 Min Start ins Ungewisse: Vorbereitungen im Göttinger Freibad Die ersten Freibäder bereiten sich auf die Saison vor, obwohl keiner weiß, ob sie überhaupt öffnen dürfen. (28.04.2021) 4 Min

Mancher Bäderchef zögert noch

Mit ähnlichen Konzepten versuchen das Freibad Adendorf sowie das Ricklinger und das Lister Bad in Hannover, wieder einen Schwimmbetrieb möglich zu machen. Aus dem Lister Bad heißt es, die Nachfrage habe an den ersten zwei Tagen das Angebot deutlich überstiegen. Andere Freibäder in Niedersachsen - wie in Bramsche (Landkreis Osnabrück), in Göttingen und in Stelle im Landkreis Harburg - haben sich schon auf die neue Saison vorbereitet. Dort wartet man allerdings lieber noch auf ein generelles grünes Licht vom Land, bevor geöffnet wird. Die Betreiber hoffen auf einen Termin Ende Mai oder Anfang Juni.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2021 | 09:00 Uhr