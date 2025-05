Stand: 04.05.2025 10:00 Uhr NDR Verbrauchermagazin „Markt“ deckt Missstände in einem großen deutschen Schweinemastbetrieb auf - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tierschutzverstößen

Gegen einen großen deutschen Schweinemastbetrieb mit rund 4.000 Tieren ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Bauer liefert seine Tiere auch an große Schlachthöfe wie Westfleisch. Das NDR-Verbrauchermagazin „Markt“ deckt mit seinen Recherchen Missstände in dem Schweinemastbetrieb auf, gleichzeitig aber auch das Versagen der Kontrollbehörden.

Grundlage für die Ermittlungen sind Aufnahmen von Tierschützern aus den Ställen, die kranke, sich quälende und tote Schweine zeigen. In Supermärkten und Discountern konnte Fleisch aus dem Betrieb mit dem Tierwohllabel - einem freiwilligen Programm der Erzeuger - gekennzeichnet werden, das bedeutet mindestens Haltungsstufe 2.

Die „Initiative Tierwohl“ erklärt dem NDR gegenüber, dass sie alle beteiligten Betriebe mindestens zweimal jährlich überprüfe. Sie habe aufgrund der Aufnahmen der Tierschützer den Schweinemastbetrieb zunächst gesperrt. Vor Ort konnte die Initiative keine gravierenden Verstöße gegen den Tierschutz feststellen. Aufgrund des Bildmaterials wurde jedoch ein Sanktionsverfahren eingeleitet. Die weitere Teilnahme des Betriebs am Tierwohl-System sei an Auflagen gebunden. Der Betrieb habe ein Konzept zur Optimierung der Betriebsabläufe vorgelegt, und man wolle jetzt noch engmaschiger unangekündigt kontrollieren.

Undercover-Ermittlungen, die der Verbraucherredaktion des NDR vorliegen, bestätigen Missstände auf dem Hof, wie sie auch von den Tierschützern dokumentiert wurden. Nutz- und Großtierarzt Dirk Hoffmann, der sich aufgrund der Aufnahmen aus dem Stall ein Bild vom Zustand der Schweine macht, kritisiert den Bauern und die Führung des Hofes:

„Das Gesamtbild sieht nicht gut aus bei den Tieren. Wir haben viele zurückgebliebene Tiere. Wir sehen Größenunterschiede zwischen den Tieren und das gesamte Bild spricht eindeutig für ein Managementproblem. Und damit verstößt er gegen den Tierschutz.“

Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert das Tierwohllabel: „Es ist aus unserer Sicht nicht ein Tierwohl-Siegel, wo die Verbraucher beruhigt einkaufen können. Das zeigen auch immer wieder diese Skandale.“

Der Schweinemäster antwortet dem NDR über seinen Anwalt: „…, dass einzelne der Aufnahmen gezielt erkrankte oder verletzte Tiere zeigen, die sich zum Zeitpunkt der Aufnahmen nachweislich in einer Krankenbucht befunden haben und sich überdies in tierärztlicher Behandlung befunden haben. Von einer Verletzung des Tierschutzgesetzes kann also keine Rede sein.“ Nach den Aufnahmen durchgeführte Kontrollen hätten die Vorwürfe nicht bestätigt. Zu einem Interview oder einem Stallbesuch durch den NDR sei der Betrieb nicht bereit.

Mehr zum Thema in der Sendung „Markt“, Montag, 05. Mai 2025 um 20:15 Uhr im NDR Fernsehen und anschließend in der ARD Mediathek.

4. Mai 2025/ CS

