THW Kiel gewinnt nach wilder erster Hälfte in Stuttgart Stand: 04.05.2025 18:03 Uhr Der THW Kiel hat am Sonntag den 20. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga geholt. Die "Zebras" gewannen beim abstiegsbedrohten TVB Stuttgart mit 35:32 (23:19).

von Tobias Knaack

Damit bleibt es dabei: Wenn die beiden Teams aufeinander treffen, siegt der THW Kiel. Im 20. Duell mit dem TVB in der Liga war es der 20. Erfolg für die "Zebras", die in einer insbesondere im ersten Durchgang wilden Partie das etwas stabilere Team waren.

Trotz des Erfolgs und nun 40 Pluspunkten: Die acht Niederlagen und 16 Minuspunkte dürften im Kampf um die Champions League eine zu große Hypothek im Saison-Endspurt sein. Melsungen, das zuvor die Rhein-Neckar Löwen besiegt hatte (25:22), steht sieben Spieltage vor Schluss sechs Zähler besser da (46:10).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wilde erste Hälfte in Stuttgart

Der Start der Partie in Stuttgart war in Hälfte eins alles, nur kein Torhüter-Spiel: 8:8 stand es nach nicht einmal zehn Minuten - unter den 16 Treffern waren teilweise traumhafte Schlagwürfe aus elf Metern oder aus der Hüfte gezogene Schüsse um die gegnerische Verteidigung herum. Für alle in der Halle war das spektakulär, schön und unterhaltsam - außer eben für Tomas Mrkva, einen der aktuellen Torhüter des THW, auf der einen sowie Samir Bellahcene, ehemaliger Keeper der "Zebras", auf der anderen Seite. Zusammen kamen beide nach 15 Minuten auf zwei Paraden.

Der Unterschied: Mrkva steigerte sich, Bellahcene musste auf die Bank. Und da die Kieler vorne nicht nachließen, erzielte Emil Madsen mit zwei schnellen Toren in Folge die erste Drei-Tore-Führung des THW (15:12, 19.). Bis zur Pause bauten sie diese sogar noch um einen Treffer aus - 23:19 hieß es nach 30 Minuten für das Team von Trainer Filip Jicha.

THW stabilisiert sich nach Schwächephase wieder

In der Deckung weiter nur bedingt anwesend, verlor seine Mannschaft zu Beginn des zweiten Abschnitts zunächst auch den offensiven "Flow". Bellahcene, für den glücklosen Miljan Vujovic zurück im Stuttgarter Tor, nahm den "Zebras" in den ersten fünf Minuten gleich vier Würfe weg. Daniel Fernandez Jimenez jagte den Ball per Siebenmeter zum Ausgleich in die Maschen (23:23, 37.).

Hendrik Pekeler erzielte in der 40. Minute den ersten Kieler Treffer der zweiten Hälfte. Das Jicha-Team stabilisierte sich wieder, so dass letztlich ein verdienter Sieg stand. Madsen war mit zehn Treffern bester Werfer seines Teams.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.05.2025 | 18:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga