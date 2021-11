Stand: 03.11.2021 10:46 Uhr ARD-Themenwoche 2021 bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal

In diesem Jahr widmet sich die ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November 2021 der spannenden Frage "Stadt. Land. Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". Dabei im Fokus: das Leben, Arbeiten und Bauen von morgen. Wozu führen explodierende Mieten in Großstädten? Ist Landflucht tatsächlich noch ein Thema? Und wie zukunftsfähig ist eigentlich Pendeln? Auch NDR 90,3 und das Hamburg Journal haben sich der Themenwoche in ihrem Programm gewidmet. Hier finden Sie die Audios und Videos im Überblick.