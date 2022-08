Das bunte Leben: Der NDR Dialogbus auf der Hamburger Schanze Stand: 02.08.2022 10:09 Uhr Lass uns reden! Unter diesem Motto war der NDR Dialog-Bus in Hamburgs hippem Schanzenviertel unterwegs.

von Ralf Pleßmann

"Das ist ein Geschenk", sagt Maren Bockholdt begeistert, "echte Menschen in einem echten Leben. Mehr davon!" Die NDR 90,3 Moderatorin ist im Gespräch mit drei Geschwistern: Charlotte (22) und Julius (25) sind mit Bruder Jonas (28) unterwegs, der aus Köln zu Besuch gekommen ist. Charlotte ist erstaunt, dass der NDR mit "so viel Offenheit" ins Gespräch kommen möchte. "Toll, dass Ihr wissen wollt, was die Menschen hier bewegt."

Es ist Freitagnachmittag in der Hamburger Schanze, Grüner Jäger. Der dunkelblaue NDR Dialog-Bus hat auf einer kleinen parkähnlichen Fläche Station gemacht. "Lass uns reden" steht auffordernd auf dem Wagen, davor hat das NDR Team Liegestühle und Stehtische aufgebaut. In der warmen Sommer-Sonne genießen zahlreiche Anwohner die Zeit auf einer Parkbank oder flanieren scheinbar ohne festes Ziel. Als ein Mann ruft: "Platz da, ich will mich besaufen", kippt das Idyll ins Klischee.

Auf der Suche nach Menschen, die den NDR nicht nutzen

"Wir wollen die Menschen in Hamburg erreichen, die den NDR nicht täglich nutzen", sagt Oliver Ziolkowski aus dem Landesfunkhauses Hamburg. "Wir sind auf der Suche nach Menschen, die uns noch nicht kennen oder uns möglicherweise sogar ablehnen." Er wolle wissen, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt und wo der NDR ihnen helfen könne. So einfach geht das mit dem Gesprächsangebot.

Tagesschau Sprecher und Hamburg Journal Moderator Jens Riewa hat sich an diesem Tag auch für den Dialogbus gemeldet. Ihn habe das direkte Gespräch mit dem Publikum gereizt, sagt er, nachdem er fast eine Stunde mit Markus und Anna gesprochen hat - beide aus Berlin, er gebürtiger Österreicher.

Nachrichten sind wichtig - aber in welcher Form?

Für den 24-jährigen Bauingenieur sind verlässlich Nachrichten wichtig: "Es gibt so viele Fake News, was ist wahr und was wird dramatisiert?" Er nutze gleich mehre Quellen, um sich zu informieren. Online natürlich und meistens über eine App. Eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit stellt Anna bei sich fest, sie zieht eher kompakte Formate vor. Nachrichten müssen großgeschrieben sein, dürfen nicht länger als dreißig Sekunden dauern und sollen dazu noch schnell zu konsumieren sein, nimmt Jens Riewa mit aus dem Gespräch.

Der 32-jährige Florian studiert soziale Arbeit und sagt im Gespräch mit Oliver Ziolkowski, dass er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich schon ganz gut findet. Er holt sich die meisten Infos aus der Mediathek, schaut aber noch lineares Fernsehen. Vieles, was ihn interessiere sei nicht so präsent, wie beispielsweise das Thema Städteplanung, sagt er. Der Berichterstattung in Corona-Zeiten bestätigt er, beim Thema Pflegenotstand meist den richtigen Ton getroffen zu haben.

Diversität erleben - auch im NDR Programm

Jens Riewa hat sich inzwischen der Gruppe um Maren Bockholdt angeschlossen und registriert erstaunt, dass der 25-jährige Julius den YouTube-Kanal des NDR und die Apps von tagesschau und Hamburg Journal nutzt. Als Jonas beiläufig erwähnt, dass er sich in einem Transitionsprozess befindet, weil er als Mann im Körper einer Frau geboren wurde und das Gespräch auf das Thema Transsexuellen-Gesetz kommt, lädt Jens Riewa ihn spontan zu tagesschau24 ein, um dort seine Geschichte zu erzählen. Nummern werden getauscht, sobald das Gesetz verabschiedet wird, soll Jonas ins Studio kommen.

Als dann noch Clown Pamair auftaucht, scheint er gleich alle anvisierten Zielgruppen dieses Nachmittags zu verkörpern: Er wolle solarbetriebene Fahrräder entwickeln, erzählt er einem erstaunten Oliver Ziolkowski und fordert dann Maren Bockholdt zu einer Jonglage-Nummer mit Keulen auf. So bunt kann das echte Leben sein. Mehr davon!