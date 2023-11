Stromanbieter wechseln: Darauf sollten Verbraucher achten Stand: 10.11.2023 15:07 Uhr Die Strompreise für Neukunden sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Ein Anbieterwechsel kann sich wieder lohnen. Wie funktioniert er am besten? Tipps zu Stromvergleich, Anbietersuche und zum Stromsparen.

Eine Kilowattstunde Strom ist bei Sonderverträgen derzeit für etwa 30 Cent zu haben, während der Preis in der Grundversorgung häufig bei mehr als 40 Cent liegt. Damit der Anbieterwechsel nicht leichtfertig erfolgt, sollten Verbraucher sich einen Überblick über möglichst viele Angebote verschaffen und diese miteinander vergleichen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt, worauf man achten sollte:

Seinen Vertrag kennen : Wer aktuelle Stromtarife ermitteln will, sollte sich zunächst über den eigenen Verbrauch und die bestehenden Konditionen klar sein: Wichtige Informationen finden sich in den Vertragsunterlagen und auf der letzten Rechnung.

: Wer aktuelle Stromtarife ermitteln will, sollte sich zunächst über den eigenen Verbrauch und die bestehenden Konditionen klar sein: Wichtige Informationen finden sich in den Vertragsunterlagen und auf der letzten Rechnung. Tarif wechseln : Viele Stromversorger und Stadtwerke bieten mehr als nur einen Tarif an. Wer mit seinem aktuellen Anbieter zufrieden ist, kann sich bei diesem nach günstigeren Alternativen umschauen.

: Viele Stromversorger und Stadtwerke bieten mehr als nur einen Tarif an. Wer mit seinem aktuellen Anbieter zufrieden ist, kann sich bei diesem nach günstigeren Alternativen umschauen. Anbieter-Suche : Bei der Suche nach einem günstigen Stromtarif bieten Vergleichsportale eine Orientierung. Allerdings sollte man auf die Filtereinstellung achten, da Voreinstellungen mitunter nachteilig sind. Zudem sind nicht alle Anbieter in Vergleichsportalen zu finden. Oft ist es hilfreich, Freunde und Bekannte nach ihren Erfahrungen zu fragen.

: Bei der Suche nach einem günstigen Stromtarif bieten Vergleichsportale eine Orientierung. Allerdings sollte man auf die Filtereinstellung achten, da Voreinstellungen mitunter nachteilig sind. Zudem sind nicht alle Anbieter in Vergleichsportalen zu finden. Oft ist es hilfreich, Freunde und Bekannte nach ihren Erfahrungen zu fragen. Vertragslaufzeit : Verbraucher sollten sich an ihren neuen Stromvertrag nur etwa ein Jahr binden. Um nicht bereits nach wenigen Monaten die erste Preiserhöhung zu erhalten, sollte ein Tarif mit einer Preisgarantie gewählt werden.

: Verbraucher sollten sich an ihren neuen Stromvertrag nur etwa ein Jahr binden. Um nicht bereits nach wenigen Monaten die erste Preiserhöhung zu erhalten, sollte ein Tarif mit einer Preisgarantie gewählt werden. Regionaler Anbieter: Ein Kriterium für die Wahl des Energieversorgers kann die regionale Verbundenheit mit einem Stromanbieter vor Ort sein sowie die direkte Erreichbarkeit des Anbieters über das eigene Kundencenter.

Versorger und Vertrag genau prüfen

Vorsicht gilt bei Discount-Anbietern, die wieder vermehrt in Vergleichsportalen zu finden sind. "Kundinnen und Kunden sollten die Vertragsbedingungen hier vorab gut prüfen - etwa die Laufzeit, enthaltene Preisgarantien sowie gegebenenfalls die Verrechnung von Boni", so Julia Schröder, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Auch Online-Bewertungen und -Kommentare zum Anbieter und das Insolvenzrisiko sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.

Vergleichsportale: Suchfilter anpassen

Wer Vergleichsportale nutzt, sollte sich zudem nicht auf die Voreinstellungen verlassen. Denn Suchfilter seien meist nicht im Sinne der Verbraucher eingestellt. Sie sollten daher immer individuell angepasst werden, so Schröder. Tarife mit Vorkasse und Paketpreise sollten grundsätzlich ausgeschlossen werden. Auch Boni sind kritisch zu betrachten, da sie meist nur für kurze Zeit gewährt werden. Wer sich dennoch dafür entscheidet, sollte auf einen Sofortbonus achten, der in den ersten Monaten ausgezahlt wird. Andernfalls bestehe das Risiko, die versprochene Vergünstigung am Ende gar nicht oder nicht in voller Höhe zu erhalten.

Stromvertrag: Was gilt bei Laufzeit und Kündigungsfrist?

Grundsätzlich gilt: Wer den Anbieter wechseln möchte, muss die Vertragslaufzeit und die Kündigungsfrist beachten. Bei Preiserhöhungen des Versorgers haben Verbraucher allerdings die Möglichkeit, vorzeitig aus dem Vertrag zu kommen, sie haben dann nämlich ein Sonderkündigungsrecht. Der Versorger muss fristgerecht vorab schriftlich über die Preiserhöhung informieren und auf das Sonderkündigungsrecht hinweisen. Ist das nicht der Fall, sollten Betroffene widersprechen.

Strom- und Gaspreisbremse könnten verlängert werden

Das Bundeskabinett hat eine Verlängerung der Preisbremsen bis Ende April 2024 beschlossen, diese muss aber noch von der EU-Kommission genehmigt werden. Durch die seit März 2023 für private Haushalte geltende Gas- und Strompreisbremse sind 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs gedeckelt - auf 12 Cent je Kilowattstunde für Erdgas, 9,5 Cent für Fernwärme und 40 Cent für Strom. Für Kunden, deren Energieverbrauch deutlich höher liegt als im vergangenen Bemessungszeitraum, kann sich ein Anbieterwechsel besonders lohnen.

Stromverbrauch senken spart am meisten

Wer sparen möchte, sollte nicht nur auf den Strompreis schauen, sondern auch auf den eigenen Energieverbrauch. So lässt sich Strom sparen:

Auszeit für Geräte : Laut Umweltbundesamt liegt in einem Haushalt der Stromverbrauch, der ausschließlich durch den Standby-Betrieb verursacht wird, bei 360 Kilowattstunden im Jahr. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde sind das 108 Euro im Jahr, die nutzlos ausgegeben werden.

: Laut Umweltbundesamt liegt in einem Haushalt der Stromverbrauch, der ausschließlich durch den Standby-Betrieb verursacht wird, bei 360 Kilowattstunden im Jahr. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde sind das 108 Euro im Jahr, die nutzlos ausgegeben werden. Optimale Nutzung : Auch die Handhabung der Geräte beeinflusst deren Stromverbrauch. So sollten Gefriergeräte regelmäßig abgetaut sowie Waschmaschine und Geschirrspüler nur voll beladen genutzt werden. Wer keinen Trockner benutzt und die Wäsche auf die Leine hängt, spart jährlich 200 bis über 500 Kilowattstunden Strom.

: Auch die Handhabung der Geräte beeinflusst deren Stromverbrauch. So sollten Gefriergeräte regelmäßig abgetaut sowie Waschmaschine und Geschirrspüler nur voll beladen genutzt werden. Wer keinen Trockner benutzt und die Wäsche auf die Leine hängt, spart jährlich 200 bis über 500 Kilowattstunden Strom. Computer : Kleiner ist besser: Smartphones verbrauchen weniger Strom als Tablets, Tablets weniger als Notebooks und Notebooks weniger als Desktop-PC.

: Kleiner ist besser: Smartphones verbrauchen weniger Strom als Tablets, Tablets weniger als Notebooks und Notebooks weniger als Desktop-PC. WLAN : Viele Router sind wahre Stromfresser und verbrauchen mitunter mehr Strom als ein Kühlschrank. Deshalb einen sparsamen Router wählen und nur die Funktionen aktivieren, die tatsächlich gebraucht werden. WLAN nur einschalten, wenn es genutzt wird.

: Viele Router sind wahre Stromfresser und verbrauchen mitunter mehr Strom als ein Kühlschrank. Deshalb einen sparsamen Router wählen und nur die Funktionen aktivieren, die tatsächlich gebraucht werden. WLAN nur einschalten, wenn es genutzt wird. Stromfresser aufspüren : Auch an versteckte Energieräuber etwa im Garten oder Hobbykeller denken, wie Wasserpumpen in Teich und Pool, Saunen, Außenbeleuchtungen, Aquarien oder Terrarien.

: Auch an versteckte Energieräuber etwa im Garten oder Hobbykeller denken, wie Wasserpumpen in Teich und Pool, Saunen, Außenbeleuchtungen, Aquarien oder Terrarien. Veraltete Geräte: In die Jahre gekommene Geräte können den Stromverbrauch unnötig in die Höhe treiben. So sollten zum Beispiel alte Heizungspumpen, die auch im Sommer dauerhaft laufen, außerhalb der Heizsaison ausgeschaltet werden.

Verbraucherzentrale bietet Energieberatung an

Bei Fragen zum Energiesparen unterstützt die Energieberatung der Verbraucherzentrale mit ihrem unabhängigen Beratungsangebot online, telefonisch oder persönlich.

