PFAS: Wo sind die Chemikalien enthalten? Stand: 23.03.2023 13:20 Uhr PFAS werden in der Industrie bei der Herstellung vieler Produkte verwendet. Doch sie reichern sich in Körper und Umwelt an und gelten als gesundheitsschädlich. Worauf können Verbraucher achten?

Verpackungen für Pommes, beschichtete Bratpfannen oder Regen- und Outdoor-Jacken: In diesen und weiteren Produkten finden sich sogenannte PFAS (sprich: Pefas), eine Gruppe wasser-, fett- und schmutzabweisender Chemikalien. Weil sich die Substanzen jedoch in der Natur nicht oder kaum abbauen, reichern sie sich in der Umwelt wie auch im menschlichen Körper an und gefährden nach Einschätzungen von Experten unsere Gesundheit. Die Europäische Umweltagentur warnt davor, dass PFAS zu Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs führen können.

Wie giftig sind PFAS?

Dem Bundesumweltministerium (BMUV) zufolge sind noch nicht alle Stoffe der PFAS bekannt, ebensowenig deren Verwendung. PFAS sind zwar nicht akut giftig, sie können aber der Umwelt und Gesundheit schaden. So wurden in den vergangenen Jahren bei einigen PFAS gesundheitsschädliche Wirkungen nachgewiesen, was in Kombination mit ihrer Langlebigkeit laut BMUV besonders bedenklich ist. Gelangen diese Stoffe bei ihrer Herstellung oder Entsorgung in die Umwelt, bleiben sie sehr lange dort. Menschen können PFAS vor allem über Lebensmittel sowie Trinkwasser aufnehmen. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind in Deutschland weitaus mehr Orte durch PFAS verunreinigt als bisher angenommen.

Was sind PFAS beziehungsweise PFC? Die Abkürzung PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, früher wurden diese auch als PFC bezeichnet. Die Bezeichnung PFAS fasst eine Gruppe aus schätzungsweise mehr als 10.000 industriell hergestellten Substanzen zusammen. PFAS finden sich in zahlreichen Produkten. Weil sie sich anreichern und kaum oder nicht abbauen, werden sie auch als "Ewigkeitschemikalien" bezeichnet. PFAS können Experten zufolge für verschiedene Erkrankungen verantwortlich sein.

PFAS können der Gesundheit schaden

Dr. Marike Kolossa-Gehring vom Umweltbundesamt forscht seit Jahren über die Auswirkungen von PFAS auf die Gesundheit. Laut Toxikologin können hohe Konzentrationen von PFAS im Blut folgende Auswirkungen haben:

die Wirkung von Impfungen mindern

die Fruchtbarkeit mindern

den Organen schaden (z.B. der Schilddrüse und der Leber)

Krebs verursachen (z.B. Hodenkrebs)

Übergewicht, Bluthochdruck sowie Zucker- und Fettstoffwechselstörungen begünstigen

Da PFAS nahezu in allen Lebensbereichen nachgewiesen werden können, kann es unmöglich erscheinen, die Chemikalien zu meiden. Doch Verbraucher haben großen Einfluss darauf, wie hoch PFAS-Belastungen für den eigenen Körper und die Umwelt sind, betont Kolossa-Gehring: "Wer Produkte mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen meidet, bringt diese nicht in den Kreislauf und setzt sie nicht dem eigenen Körper aus. Das sorgt dafür, dass sich PFAS nicht weiter anreichern".

Wo sind PFAS enthalten?

Mit den Sinnen lässt sich nicht erkennen, ob ein Produkt PFAS enthält, denn die Chemikalien lassen sich weder sehen, noch riechen oder schmecken. Aufgrund ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften kommen PFAS in zahlreichen Alltagsprodukten zum Einsatz.

Pfannen, Raclette-Grills, Waffeleisen, Sandwichmakern

Backpapier

Fast-Food-Verpackungen (z.B. Burgerboxen, Pommestüten, Dönertüten)

Zahnseide

Wasserfilter

Shampoo

Kosmetika

Regenjacken

Pflanzenschutzmittel

Teppichen

Imprägniersprays für Textilien und Schuhe

Wachsen und Schmiermitteln (z.B. in Ski-Wachsen)

Antibeschlagmitteln (z.B. für Brillen)

Kabelummantelungen

Fotopapieren, Klebeetiketten

Druckfarben und Lacken

Feuerlöschschäumen

Elektronikgeräten

Wärmepumpen

Wie hoch die Belastung mit PFAS für Verbraucher ist, hängt laut Kolossa-Gehring von verschiedenen Faktoren ab, so zum Beispiel vom Wohnort. Luft, Böden und Gewässer sind vor allem an "PFAS-Hotspots" stark kontaminiert. An diesen Orten können Trinkwasser und selbst angebautes Gemüse entsprechend hoch belastet sein.

Wie kann man PFAS vermeiden?

Kolossa-Gehring empfiehlt, Lebensmittel wie Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch und Eier aufgrund ihrer häufig hohen Belastung nur in Maßen und nicht öfter als zweimal wöchentlich zu essen. Innereien sollten gar nicht oder nur selten auf dem Speiseplan stehen. Fast Food und Tiefkühlprodukte wie Fertigpizza sind laut Kolossa-Gehring aufgrund ihrer Einwegverpackungen besonders mit PFAS belastet.

Zwar sind nicht alle beschichteten Pfannen und Backformen mit PFAS bearbeitet. Doch laut Verbraucherzentrale sind die Chemikalien häufig in Produkten enthalten, wenn diese nicht über 200 Grad oder nicht leer erhitzt werden dürfen. Auch wenn die Beschichtungen nicht mit spitzen Gegenständen oder nur mit Pfannenwendern aus Holz und Kunststoff in Kontakt kommen dürfen, kann das ein Hinweis auf den Einsatz von PFAS sein. Wer sichergehen will, PFAS-freie Pfannen zu verwenden, sollte laut Kolossa-Gehring unbeschichtete Pfannen aus Edelstahl oder Emaille nutzen.

Die Chemikalien PFOA und PFOS, zwei der insgesamt mehr als 10.000 Stoffe umfassenden PFAS, sind bereits verboten. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch: Werben Hersteller auf ihren Produkten mit den Aufschriften "PFOA/PFOS-frei" oder "GenX-frei", enthalten diese häufig andere Stoffe von PFAS.

Tipps zur Vermeidung von PFAS im Alltag

Für Lebensmittel wiederverwendbare Verpackungen aus Glas, Keramik oder Metall nutzen

Beim Neukauf von Outdoor-Kleidung, Schuhen und Imprägniermitteln auf die Hinweise "fluorfrei", "frei von PFC" oder "ohne PFAS" achten

Textilien, Kleidung, Polster und Teppiche mit den Hinweisen "fleckgeschützt", "wasserabweisend", "ölabweisend" meiden (können PFAS enthalten)

Kosmetika mit "fluoro" im Namen eines organischen Inhaltsstoffes meiden

Papier, Pappe, Stoffe, plastikfreies Einweggeschirr und andere Materialien meiden, wenn Öl auf der Oberfläche runde Tröpfchen bildet

Wie gelangt PFAS in Trinkwasser, Lebensmittel und andere Produkte?

Durch ihre Verarbeitung in der Industrie gelangen PFAS über Abgase und Abwasser in die Luft und ins Wasser. Über Regen, Schnee und durch Bewässerung in der Landwirtschaft gelangen PFAS in den Boden und damit in Lebensmittel und ins Trinkwasser. Auch in Löschschaum von Feuerlöschern wurden die Substanzen lange Zeit verwendet und sickerten in die Böden. Über Flüsse und Meere verteilen sich PFAS an die entlegensten Orte auf der Erde. Sie sind zum Beispiel in Tieren wie dem Eisbär nachweisbar, aber auch in unserem Blut, in Muttermilch und in Pflanzen.

Warum sind PFAS nicht verboten?

Ein Verbot für die Verwendung von PFAS ist laut Bundesumweltministerium sehr komplex. So gibt es derzeit keine offizielle, amtliche Darstellung aller bundesweiten Schadensfälle. Zudem herrschen noch viele Unklarheiten über die genaue Zusammensetzung, Wirkung und Verwendung der mehrere tausend Substanzen umfassenden Stoffgruppe PFAS. Zwar gibt es für einige Substanzen bereits Grenzwerte oder Verbote. Doch Unternehmen steigen bisher vielfach auf alternative PFAS um, die das Umweltbundesamt als ähnlich besorgniserregend einstuft.

Die EU strebt ein PFAS-Verbot an und hat eine öffentliche Anhörung bis September 2023 eröffnet. Die EU-Chemikalienagentur ECHA wird ein mögliches Verbot aufgrund vorliegender Informationen beurteilen. Die Entscheidung trifft die Europäische Kommission schließlich gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten.

