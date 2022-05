Neun-Euro-Ticket: Wo gilt es und wie funktioniert es?

Das Neun-Euro-Ticket wird zum 1. Juni eingeführt und soll bis zum 31. August angeboten werden. Es soll jeweils einen Monat gültig sein. Zu kaufen ist es bei der Deutschen Bahn und vielen Verkehrsverbünden seit dem 23. Mai, der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bietet es bereits seit dem 20. Mai an.

Das Neun-Euro-Ticket gilt für alle Linienbusse, U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen, außerdem für Nah- und Regionalverkehrszüge der 2. Klasse. Nicht gültig ist es in Fernverkehrs-Zügen wie ICE oder IC.

Ja, das Neun-Euro-Ticket gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Ein Beispiel: Mit einem in Hamburg beim Hamburger Verkehrsverbund gekauften Neun-Euro-Ticket dürfen auch Regionalbahnen in Bayern oder die U-Bahn in Berlin genutzt werden. Auch auf den Hamburger Hafenfähren und den Fähren der Kieler Fördeschifffahrt wird das Ticket akzeptiert. Nicht eingeschlossen sind Fähren zu den schleswig-holsteinischen Nordsee-Inseln sowie Fernverkehrs-Züge (ICE, IC, EC).