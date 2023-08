Vergünstigtes Deutschlandticket für Senioren startet in MV Stand: 01.08.2023 05:43 Uhr Als erstes Bundesland bietet Mecklenburg-Vorpommern jetzt das subventionierte Deutschlandticket für Senioren an. Das Ticket gilt für S-, U- und Straßenbahn, Busse und Regionalzüge in ganz Deutschland.

Im Vorverkauf haben sich laut Verkehrsverbund Warnow (VVW) landesweit bereits 18.800 Menschen das neue Angebot gesichert. Dabei haben sich nur etwa sechs Prozent der Abonnenten für ein digitales Ticket entscheiden, die Mehrheit hat laut VVW die Chipkarten-Variante gewählt. Für den Herbst wird mit einem Anstieg der Abozahlen gerechnet. Für 29 statt 49 Euro steht der Nahverkehr den Abonnenten mit dem bundesweit gültigen Abo offen.

Ticket muss zur Mitte des Vormonats beantragt werden

Der Landesseniorenbeirat hat nach eigenen Angaben vermehrt Anrufe von Senioren bekommen, die die Altersgrenze für zu hoch halten oder Schwierigkeiten beim Bestellen hatten. Derzeit können alle Menschen ab 65 Jahren mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern das Ticket beantragen. Das Abo muss spätestens am 15. des Vormonats abgeschlossen werden. Wer also jetzt noch kein Ticket hat, kann erst eins für den September kaufen. Informationen zum Seniorenticket gibt es auf einer eigenen Internetseite oder an den Serviceschaltern der Verkehrsverbünde.

