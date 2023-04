Verkauf des 49-Euro-Tickets startet in MV Stand: 03.04.2023 04:59 Uhr Heute startet auch in Mecklenburg-Vorpommern der Verkauf des Deutschland-Tickets. Damit können Reisende ab dem 1. Mai alle Regionalzüge, Straßenbahnen, Busse sowie S- und U-Bahnen deutschlandweit nutzen.

Die Verkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auf das Deutschland-Ticket gut vorbereitet. Viele haben eine eigene Internetseite mit notwendigen Details erstellt. Oft findet sich – wie beim Nahverkehr Schwerin – bereits ein Hinweis auf der Startseite. Die Rostocker Straßenbahn AG zum Beispiel informiert dort auch über die Regeln für Abonnenten, die zum Deutschland-Ticket wechseln wollen. Wer sein bestehendes Abo beim Nahverkehr Schwerin nicht mehr nutzen will, muss es fristgerecht kündigen. Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) ist dies laut Internetseite nicht notwendig. Die VVR bietet sich zudem als Partner für ein kombiniertes Jobticket an. Wer keinen Internetzugang hat, kann das Deutschland-Ticket in einigen Kundenzentren oder bei der Bahn beantragen.

Ticket ist nicht übertragbar

Das Deutschland-Ticket gibt es für 49 Euro. Der Kunde hat es entweder auf einer App auf seinem Smartphone oder als Chipkarte. Übergangweise ist auch ein Papierticket möglich. Das Ticket ist nicht übertragbar und gilt nur für den Inhaber beziehungsweise die Inhaberin. Es berechtigt nicht dazu, kostenlos andere Personen oder ein Fahrrad mitzunehmen. 2023 gilt es jeweils vom ersten bis zum letzten Tag des Kalendermonats. Bei Kontrollen muss das Handy online sein, der oder die Reisende muss sich ausweisen können. Das Ticket kann – in der Regel bis zum 10. des laufenden Monats – zum Monatsende gekündigt werden. Ausführliche Informationen zum 49-Euro-Ticket gibt es auch auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Azubis zahlen nur 29 Euro

Azubis, Berufsschüler, Freiwilligendienstleistende und Beamtenanwärter in Mecklenburg-Vorpommern bekommen das Ticket für 29 Euro. Für Senioren will die Landesregierung im Sommer oder zum Herbstbeginn ebenfalls ein vergünstigtes Ticket einführen.

