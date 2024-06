Stand: 25.06.2024 10:55 Uhr Kreis Rendsburg-Eckernförde: Bildungsticket ab August

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Montag beschlossen, das Bildungsticket für Schülerinnen und Schüler einzuführen. Ab dem 1. August können sie das ermäßigte Deutschlandticket für 29 Euro im Monat erhalten und damit den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen, sagte die Kreisverwaltung. Auch andere Kreise in Schleswig-Holstein planen diesen Schritt. In Neumünster geht es zum 1. August los, im Kreis Plön im September. Die Stadt Kiel plant die Einführung spätestens zum 1. Januar 2025.

Weitere Informationen Bildungsticket für Schüler in SH kommt später Eigentlich sollte es das vergünstigte Deutschlandticket seit April geben. Nun ist es erst im Spätsommer oder zum Jahreswechsel soweit. mehr

