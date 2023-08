29-Euro-Ticket für Schüler und Azubis ab Sommer 2024? Stand: 10.08.2023 08:46 Uhr Wann kommt das im Koalitionsvertrag der Landesregierung verankerte 29-Euro-Ticket für Schüler und Azubis? Laut Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) könnte es im kommenden Sommer so weit sein.

"Zielmarke wäre, dass das Ticket zum Schuljahreswechsel 2024/2025 starten kann" sagte Lies. Er will sich dabei eng mit den kommunalen Spitzenverbänden abstimmen. Zugleich schränkte der Verkehrsminister aber ein, dass "auch hierbei die finanzielle Situation der Haushalte berücksichtigt" werden muss.

VIDEO: Holpriger Start bei Deutschlandticket für Senioren (01.08.2023) (3 Min)

Regionales Schülerticket soll auf Deutschland ausgeweitet werden

In Niedersachsen gibt es vielerorts bereits ein Schüler- und Azubiticket. Allerdings ist das dann nur in einer bestimmten Region gültig und kann nicht in ganz Niedersachsen oder gar in anderen Bundesländern genutzt werden. Auch dieses Ticket darf nach Angaben von Verkehrsminister Lies maximal 30 Euro kosten. Jetzt gehe es darum, dieses Ticket auf ein 29-Euro-Deutschlandticket auszuweiten, so der SPD-Politiker. In anderen Bundesländern existiert das vergünstigte Deutschlandticket für Azubis bereits - zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo es 29 Euro im Monat kostet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.08.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr