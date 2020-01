Stand: 20.01.2020 11:36 Uhr - 45 Min

Kaminöfen: Wohlige Wärme mit Nebenwirkung

Ein knisterndes Feuer, behagliche Wärme und eine vermeintlich gute Ökobilanz. Diesen Traum von einer warmen Wohnung per Kaminofen erfüllen sich immer mehr Bundesbürger. Doch der massenhafte Gebrauch von Holzöfen sorgt inzwischen für ernste Umweltprobleme. Zwar entsteht bei einem Holzfeuer nur so viel des Klimakiller-Gases CO2 wie der Baum beim Wachstum aus der Luft entnommen hat. Doch gleichzeitig strömen verschiedene andere Schadstoffe durch den Schornstein.

Kaminöfen: Gemütlich, aber schädlich? Ein Kaminfeuer bereitet behagliche Wärme. Und Brennholz hat ein umweltfreundliches Image. Aber warum sind Kaminfeuer gleichzeitig eine der größten Feinstaubquellen im Land?







Kaminöfen produzieren mehr Feinstaub als Autos

Zum größten Feind gesunder Luft hat sich Feinstaub entwickelt. Die winzigen Teilchen, kleiner 0,01 Millimeter, dringen über die Atemwege bis in das Blut des Menschen vor. Seit vielen Jahren sollen immer strengere Richtlinien für Autos und Industrieanlagen dafür sorgen, dass der Feinstaubgehalt in der Luft sinkt.

Doch die Vielzahl der Kamine und Kaminöfen hat das Problem neu angeheizt. Inzwischen kommt aus den gut elf Millionen Kaminöfen in deutschen Wohnungen ähnlich viel Feinstaub wie der gesamte Autoverkehr erzeugt, so das Umweltbundesamt. Während die Abgase aus Kraftfahrzeugen und Großanlagen aufwendig gefiltert werden, blasen Millionen kleiner Öfen Schadstoffe meist pur in die Luft. Zwar gibt es auch für sie teilweise Nachrüst-Filter, die jedoch kaum eingebaut werden.

Pellets und moderne Öfen schonen die Umwelt

Richtig anheizen Experten raten, beim Anheizen von Öfen zu diesem Vorgehen: Zunächst grobe Holzstücke in den Brennraum legen, darauf kleineres "Anmachholz" und Anzünder verteilen. So werden Brennraum und Schornstein schnell erwärmt und der Ofen zieht gut. Wichtig ist auch ausreichende Luftzufuhr.

Deutlich besser schneiden Pellet-Heizungen ab, die stark gepresste Holzstückchen gleichmäßig verbrennen und sich gut regeln lassen. Am anderen Ende der Schadstoffbilanz stehen alte Öfen oder Kamine, die nicht dauerhaft, sondern nur zeitweise angeheizt werden. Gerade dabei entstehen viel Qualm und Schadstoffe. Die Oldtimer geben außerdem weniger Wärme an den Wohnraum ab als moderne Kaminöfen.

Die Regeln für Kaminöfen werden strenger

Gesetzlich ist der Schadstoffausstoß in der Verordnung zum Bundes-Immissionschutzgesetz (1. BImSchV) für sogenannte Kleinfeuerungsanlagen geregelt. Die aktuelle Fassung stammt von 2010. Sie legt fest, wie viel Schadstoffe Kaminöfen abgeben dürfen. Für ältere Öfen, die vor 2010 gebaut wurden, gelten dabei höhere Grenzwerte als für neue. Außerdem gibt es lange Übergangsregelungen bis Ende 2024.

Vorschriften mit Ausnahmen

Seit 2018 müssen Öfen, deren Zulassung laut Typenschild aus den Jahren 1975 bis 1984 stammt, die aktuellen Grenzwerte einhalten. Ansonsten müssen sie mit einem Filter nachgerüstet oder dürfen nicht mehr betrieben werden. Vom 1. Januar 2021 an gilt das auch für Öfen, die zwischen 1985 und 1994 zugelassen wurden. Allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmen, etwa für "historische Öfen" (vor 1950) und Öfen, die die einzige Heizmöglichkeit in einer Wohnung sind. Ein Ratgeber des Umweltbundesamtes informiert über die Vorschriften.

Brennholz muss lange trocknen

Um den Feinstaub zu reduzieren, sollten Ofenbesitzer nur gut getrocknetes Holz verheizen. Mindestens zwei Jahre dauert es, bis frisch geschlagenes Holz bei richtiger Lagerung durchtrocknet. Die Restfeuchte sollte zwischen 15 und 20 Prozent liegen, maximal aber bei 25. Mit steigender Restfeuchte steigt auch der Schadstoffausstoß beim Verbrennen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird Brennholz teilweise in Hallen getrocknet, die mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl beheizt werden. Für die Umweltbilanz des Holzes ist das ebenso negativ wie lange Transportwege. Käufer sollten daher genau nachfragen, woher das Holz stammt und wie es getrocknet wurde. Legt man Holz in einem brennenden Ofen nach, ist es wichtig, die Tür langsam und zunächst nur einen Spalt zu öffnen. Sonst funktionieren die Abzugssysteme moderner Öfen nicht und Schadstoffe gelangen ins Zimmer.

Auf keinen Fall dürfen Abfälle in Öfen verbrannt werden oder Hölzer, die mit Schadstoffen wie Lacken belastet sind.

