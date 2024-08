Heizungsgesetz: Diese Förderungen gibt's für Wärmepumpen und Co

Jede neu eingebaute Heizung muss zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das Gesetz gilt aber zunächst nur für Neubauten innerhalb von Neubaugebieten. Für Neubauten anderswo, etwa in Baulücken, sowie für Bestandsgebäude gilt die Regelung frühestens ab 2026.

Immobilieneigentümer sollten abwägen, ob sie eine neue Heizung einbauen lassen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird, oder ob sie sich an ein Fernwärmenetz anschließen lassen. Die Kommunen erstellen derzeit Pläne, die Auskunft darüber geben, ob es in ihrem Gebiet künftig ein Fernwärmenetz gibt. Große Kommunen müssen diese bis Mitte 2026 vorlegen, kleine bis Mitte 2028. Wer sich für den Einbau einer neuen Heizung entscheidet, erhält dafür Zuschüsse vom Staat. Einen guten Überblick über die Regelungen gibt der Heizungswegweiser der Bundesregierung.

Sollte die Heizung nicht mehr zu reparieren sein, haben Hausbesitzer fünf Jahre Zeit, um eine neue Heizung mit einem Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien einzubauen. Bei Gasetagen-Heizungen gilt eine Übergangsfrist von bis zu 13 Jahren. Sofern absehbar ist, dass der Anschluss an ein Fernwärmenetz möglich ist, gilt eine Übergangsfrist von bis zu zehn Jahren. Für den Übergang darf auch eine gebrauchte, mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizung eingebaut werden. In Härtefällen können sich Eigentümer von der Pflicht zum Heizen mit erneuerbaren Energien befreien lassen.

Gasheizungen dürfen nur noch nach einer verpflichtenden professionellen Beratung eingebaut werden. Qualifiziert dafür sind neben Energieberatern etwa Schornsteinfeger, Heizungsinstallateure oder Elektrotechniker. Die Beratung soll dazu dienen, die künftigen finanziellen Nachteile einer derartigen Heizform aufzuzeigen. Denn es ist absehbar, dass die Gaspreise - allein schon wegen der Erhöhung des CO2-Preises - in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Wer dennoch eine Gasheizung in bestehende Gebäude einbauen lässt, muss diese ab 2029 zu steigenden Anteilen mit klimaneutralem Gas etwa aus Biomasse oder mit Wasserstoff betreiben. Generell gilt: Heizungen mit fossilen Brennstoffen müssen spätestens 2045 abgeschaltet werden.

In Neubaugebieten gelten die Vorgaben bereits, für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten sowie für Bestandsbauten gelten Übergangsfristen. Einen Überblick, welche Vorgaben gelten, gibt der Heizungswegweiser der Bundesregierung

Ja, allerdings gibt es dafür Bedingungen und Vorgaben. Wenn Vermieter in eine klimafreundliche Heizung investieren, dürfen sie künftig maximal zehn Prozent der Kosten auf die Jahresmiete umlegen. Allerdings nur, wenn sie eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen und die Fördersumme von den umlegbaren Kosten abgezogen wird.



Wer auf staatliche Förderung verzichtet, kann maximal acht Prozent der Kosten umlegen. In beiden Fällen darf die monatliche Miete um maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen. Bei weiteren Modernisierungsmaßnahmen wie etwa neue Fenster oder Isolierung darf die Miete auch stärker steigen, um maximal drei Euro pro Quadratmeter.