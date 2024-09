Heizsaison beginnt: Verbraucherzentrale warnt vor "Fake-Shops" Stand: 15.09.2024 10:13 Uhr Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor betrügerischen Online-Anbietern von Brennstoffen. Mit Beginn der Heizsaison häuften sich die Beschwerden über sogenannte Fake-Shops, heißt es.

Vermeintliche Händler auf Online-Verkaufsplattformen bieten beispielsweise Heizöl, Pellets oder Kaminholz zu sehr günstigen Preisen gegen Vorkasse an, so die Verbraucherzentrale. Ist das Geld überwiesen, wird die Ware demnach jedoch entweder gar nicht oder nicht in der bestellten Qualität geliefert. Dass sich der Betrug mit Brennstoffen derzeit häuft, liege an der Jahreszeit. "Fake-Shops erfinden sich immer wieder neu und setzen auf saisonal nachgefragte Produkte", erklärt Ann-Katrin Fornika, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Fakeshop-Finder soll vor Betrug schützen

Da es bei Brennstoffen meist um höhere Beträge geht, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher besonders vorsichtig sein und unbekannten Shops nicht blind vertrauen, rät die Verbraucherzentrale. Schutz vor Betrug biete der Fakeshop-Finder. Hier kann die Internetadresse des Shops eingegeben werden. Ampelfarben zeigen dann an, wie seriös die Seite eingestuft wird. Springt die Ampel auf Rot, sei das ein klares Zeichen, dort nicht zu bestellen, heißt es.

Vorsicht: Bei diesen Anbietern handelt es sich um "Fake-Shops"

Als aktuelle Beispiele für Heizöl-Fake-Shops zählte die Verbraucherzentrale Niedersachsen folgende Namen auf:



fast-oil24.de

heiz-oel24.com

heizoel-einfach.de

heizoel-24.com

fast-heizoel.de

