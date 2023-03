Stand: 27.03.2023 11:49 Uhr Tag der Pressefreiheit: NDR bietet Workshops für Schulklassen

Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, bringt einfach.Medien Journalist*innen und Schüler*innen in den Dialog. In Workshops beim NDR in Hamburg geht es um Pressefreiheit, ChatGPT, Arbeiten im Krieg oder Gewalt in den Medien. Die Angebote richten sich an verschiedene Altersgruppen. Bewerben können sich Lehrkräfte mit ihren Schulklassen aus dem ganzen Norden.

Gemeinsam mit der medienübergreifenden Initiative "Journalismus macht Schule" gestaltet der NDR zudem den Thementag "Clever recherchieren: Wir lassen uns nicht manipulieren!" für 11. Klassen aus Hamburg. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler können vor Ort im Centralkomitee am Hauptbahnhof teilnehmen - alle anderen via Livestream. NDR Journalist*innen von der tagesschau, Strg_F und aus dem Tech-Bereich wollen sich dort mit den Jugendlichen austauschen. Dabei geht es um Recherche in Krisengebieten, den Einfluss sozialer Medien auf Meinungsbildung und News-Content auf TikTok. Infos zur Teilnahme gibt es bald auf der Seite von "Journalismus macht Schule".