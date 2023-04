Tag der Pressefreiheit: Livestreams für Schüler Stand: 18.04.2023 15:06 Uhr Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, bringt das Medienkompetenzangebot des NDR einfach.Medien Journalist*innen und Schüler*innen in den Dialog. Gemeinsam mit der medienübergreifenden Initiative "Journalismus macht Schule" (JMS) veranstaltet der NDR Livestreams zu zahlreichen Themen rund um Journalismus und Social Media.

Das Landesfunkhaus Niedersachsen gibt in vier Talkrunden mit Reporterinnen und Redakteuren spannende Einblicke in den Arbeitsalltag. Dabei geht es jeweils in 45 Minuten um Desinformation, Recherche, Live-Reportagen und Social Media. Mit dabei sind Investigativ-Reporterin Marie Chlebosch und Politikreporter Marco Heuer. Die Streams werden hier zu sehen sein.

Livestreams: Thementag aus Hamburg

In Hamburg findet der medienübergreifende Thementag "Clever recherchieren: Wir lassen uns nicht manipulieren!" für 11. Klassen statt. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler sind vor Ort im Centralkomitee am Hauptbahnhof - alle anderen können sich via Livestream reinschalten. STRG_F Reporter*innen Mariam Noori und Sulaiman Tadmory, tagesschau TikTokerin Anna Albrecht und die NDR Tech-Journalistinnen Svea Eckert und Stella Peters wollen sich dort mit den Jugendlichen austauschen. Dabei geht es um Recherche in Krisengebieten, News-Content auf TikTok und den Einfluss sozialer Medien auf Meinungsbildung.

Auch Journalist*innen des Magazins "stern", von "Die Zeit" und "SPIEGEL" geben interessante Einblicke.