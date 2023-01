Podclass Contest 2022/23: 12 Teams ziehen ins Finale ein Stand: 27.01.2023 11:59 Uhr Zahlreiche Schulklassen, AGs oder Projektgruppen haben sich für den ersten NDR Podclass Contest registriert. Nach der Teilnahme an digitalen Town-Hall Veranstaltungen sind insgesamt 40 Podcast-Konzepte entstanden - 12 davon haben es jetzt in die Endrunde geschafft.

Die Resonanz auf die Ausschreibung für den erstmals stattfindenden Podclass Contest war überwältigend: von Mittelangeln bis Moringen, von Saterland bis Eggesin - aus allen vier Bundesländern des NDR sind Bewerbungen eingegangen. Mit insgesamt 55 Teams startete der Wettbewerb Ende des letzten Jahres.

Unterricht, Podcast-Coaching, Konzept-Entwicklung

In der ersten Phase der Podcast-Entwicklung setzten sich die teilnehmenden Teams im Unterricht mit dem Thema Podcast auseinander. Der NDR hatte hierfür ein Podcast-Playbook mit Fakten, Zahlen und Anleitungen rund um das populäre Format zur Verfügung gestellt. Ende November nahmen die Teams dann an digitalen Town-Hall-Veranstaltungen teil.

Per Videokonferenz standen NDR Podcast-Macher*innen, die erfolgreiche Podcasts wie Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz oder das Coronavirus-Update entwickelt haben, den Schüler*innen Rede und Antwort. Neben Erklärungen und Soundbeispielen lieferten sie den Teams auch Einblicke in die Podcast Entwicklung des NDR und gaben Tipps und Tricks für die Arbeit am Konzept. An den Schulen wurde das Angebot mit Begeisterung angenommen.

Meine Lernenden hat es zusätzlich motiviert und sie haben sich in der Pause getroffen und einen weiteren Schüler für das Projekt-Team gewonnen. Murat Aylar, Lehrer des Projektkurses "Forschergeist" an der Stadtteilschule Niendorf in Hamburg

Vielen Dank noch einmal für die gewinnbringende Veranstaltung. Sie hat den Schülerinnen und Schülern gut gefallen. Insbesondere die Hörbeispiele fanden sie sehr hilfreich! Chantal Seck, Lehrerin des Projektunterrichts an der Aurelia-Wald-Gesamtschule in Uetze

Jugendliche entwickeln Podcasts zum Thema "Unsere Community"

Noch im ersten Schulhalbjahr entwickelten die Teams das Konzept für ihren eigenen Podcast. Dabei sollte es sich um ein Talk-Format handeln - das Motto: "Unsere Community". Was bedeutet der Begriff für die Schüler*innen? Welche Communitys haben sie? Was heißt es, nicht dazuzugehören? Welchen Stellenwert haben digitale Communitys?

Nach einer mehrwöchigen Phase der Konzept-Entwicklung sind insgesamt 40 Podcast-Entwürfe beim NDR eingegangen - reichlich Lesestoff für die Contest-Juroren.

Die Jury

Bis zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse wählte die mit NDR Podcast-Expert*innen besetzte Jury die drei besten Konzepte pro Bundesland aus. Diese 12 Teams stehen nun im Finale des Wettbewerbs.

Eine der Juror*innen ist Martina Schönherr, Moderatorin der neuen "N-JOY Morningshow mit Martina und Greg". Außerdem hostet Martina ihren eigenen Podcast "Schnaps und Schnuller".

Weitere Experten in der Podclass-Jury:

Verena Gonsch arbeitet als Redakteurin im Team Hintergrund von NDR Info und hostet die Podcasts "Familientreffen" und "Redezeit".

arbeitet als Redakteurin im Team Hintergrund von NDR Info und hostet die Podcasts "Familientreffen" und "Redezeit". Jürgen Webermann ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von NDR Info und hat bereits an zahlreichen NDR Podcasts mitgewirkt: "Die Korrespondenten in Delhi", "Mission Klima - Lösungen für die Krise", "Sneakerjagd" und weitere.

ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von NDR Info und hat bereits an zahlreichen NDR Podcasts mitgewirkt: "Die Korrespondenten in Delhi", "Mission Klima - Lösungen für die Krise", "Sneakerjagd" und weitere. Martin Seidemann ist Redakteur in der NDR SportZone und hat u. a. bisher von fünf Olympischen Spielen und drei Fußball-Weltmeisterschaften berichtet. Seit einigen Jahren widmet er sich vermehrt dem Bereich Innovation und Formatentwicklung.

ist Redakteur in der NDR SportZone und hat u. a. bisher von fünf Olympischen Spielen und drei Fußball-Weltmeisterschaften berichtet. Seit einigen Jahren widmet er sich vermehrt dem Bereich Innovation und Formatentwicklung. Nils Gross ist im Team Corporate Design zuständig für den digitalen Bereich und war an der Gestaltung von diversen Podcasts des NDR beteiligt.

Das Finale

Die Finalist*innen haben bis zum 3. März Zeit, um ein detailliertes Skript zu erstellen, das das gesamte gesprochene Wort der ersten Podcast-Episode enthält. Unterstützung gibt es von den NDR Podcast-Pat*innen durch ein digitales Coaching. Am 13. März wird pro Bundesland von der NDR Jury ein Sieger-Team prämiert - sie erwartet ein ganz besonderer Gewinn.

Das gibt es zu gewinnen

Vom 20. bis 24. März werden die vier Podcasts der Gewinner-Teams im NDR in Hamburg-Rotherbaum professionell realisiert. NDR Podcast-Produzent*innen zeigen den Schülerinnen und Schülern, wie aus ihrem aufgenommenen Rohmaterial die fertige Podcast-Folge entsteht.

Um den Podcast später erfolgreich weiterführen zu können, erhalten die Sieger*innen einen kleinen Startvorteil: Die erste Folge wird am 27. März über den NDR veröffentlicht!

