Jetzt bewerben: Spannende Workshops in Schwerin beim Jugendmedientag Stand: 30.09.2022 09:24 Uhr Die ARD lädt am 15. November wieder zum Jugendmedientag ein - mit deutschlandweit mehr als 155 Workshops und Talks. Der Norddeutsche Rundfunk ist mit vielen Angeboten dabei.

Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der achten Jahrgangsstufe sind eingeladen, sich in Workshops mit dem Thema Medien und Medienkompetenz zu beschäftigen. Die Anmeldung ist bis zum 14. Oktober 2022 möglich. Auch im Landesfunkhaus Schwerin gibt es viele interessante Workshops, zum Beispiel:

Radio-Nachrichten auswählen und professionell einsprechen

Die Jugendlichen wählen aus sechs Meldungen die drei relevantesten aus. Relevant betrifft dabei die Fragen: Ist es regional? Betrifft es viele Menschen? Ist es neu? Ist es wichtig?. Danach gibt es etwas Mikrofon-Praxis: Die Schülerinnen und Schüler können die drei Nachrichten nämlich selbst einsprechen.

Influencer, Tiktok und der öffentlich-rechtliche Rundfunk

Die Schülerinnen und Schüler hören einen Vortrag und bekommen Impulse mit Beispielen aus dem Netz und von uns. Anschließend werden die folgenden Fragen geklärt: Was machen wir anders als die Influencer? Warum kann man uns vertrauen? Wie findet man eigentlich faktenbasierte, neutrale Infos? Was ist journalistische Recherche?

Gute Filme mit dem eigenen Handy machen

Wie können die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Handys drehen und schneiden? Tipps und Handwerk gibt es von den Experten, dazu Übungen und ganz viel Praxis.

Technik und Digitalisierung im Journalismus 2022

Die NDR Kameratechnik wird ausgestellt und darf natürlich auch ausprobiert werden. Dazu gibt es einen kleinen Impuls zum Journalismus heute: Wie schnell kann man zum Beispiel mit einer sogenannten LiveU auf den Sender gehen?

NDR in MV und Journalismus für die Zukunft

Wir stellen den NDR in MV vor: Die Regionalstudios, unsere Formate, unseren Auftrag. Und warum ist der ÖR wichtig? Außerdem hören wir zu, kommen ins Gespräch: Wie wollen die Jugendlichen in Zukunft regionale Information konsumieren? Als kurze Push aufs Handy, als Reel oder doch als kurze Doku? Bleiben Zeitungen und Fernsehen relevant oder sollte es einfach auf Netflix kleine regionale Berichte geben?

Anmeldungen über ARD-Internetseite zum JMT 2022

Die Workshops finden digital, vor Ort in den Schulen oder in den teilnehmenden Sendern, wie zum Beispiel im Landesfunkhaus Schwerin, statt. Mehr Informationen, weitere Programmpunkte und das Anmeldeformular gibt es gebündelt auf der ARD-Internetseite zum Jugendmedientag. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Nach Eingabe der Postleitzahl werden die zur Verfügung stehenden Angebote in Ihrer Region angezeigt.

Zusätzlich zu den anmeldepflichtigen Workshops gibt es aber auch für alle Interessierten unbegrenzten Zugang zu zwei Streams im ARD YouTube-Kanal. Dort diskutieren Medienprofis mit Schülerinnen und Schülern unter anderem über Vielfalt in den Medien, Pressefreiheit, Datensicherheit und den "Traumjob" Influencer*in.