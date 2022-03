Web-Talk: Berufe in den Medien - Beim NDR gibt's viel zu lernen Beim NDR kann man in vielen Berufen eine Ausbildung machen - darum geht es in diesem Web-Talk. Lehrer*innen können sich mit ihrer Klasse oder ihrem Kurs hier für die Teilnahme bewerben.

Der NDR ist ein modernes Medienunternehmen, genauer: eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Wir haben etwa 60 Berufe im NDR. Vielseitig ist auch unsere berufliche Nachwuchsarbeit - der NDR bildet in elf Berufsbildern aus: in sieben staatlich anerkannten Ausbildungsberufen (nach BiBB) und in vier Volontariaten. In diesem Web-Talk geben wir einen Überblick darüber, in welchen Berufen wir ausbilden und welche Jobs die jungen Menschen danach im NDR machen können.

Von Journalist*in bis Projektmanagement

Hier nur kurz eine Übersicht über mögliche Arbeitsbereiche: Journalismus, TV-Produktion, Studio- und Liveproduktionen, IT, Grafik und Design, Projektmanagement und vieles mehr. Wir haben auch ein kleines Quiz zum Berufe-Raten vorbereitet, das zum Beispiel auch im Unterricht eingesetzt werden kann.

Informationen zu diesem Web-Talk

Moderation: Diana Dlugosch (NDR Ausbildung)

Referent*innen: Ausbildungsleiter*innen, Auszubildende und Volontär*innen vom NDR

Zielgruppe: Schüler*innen, die Überblick über die Vielfalt der Medienberufe erhalten und die Berufsbilder unterscheiden lernen möchten. Teilnehmer*innen sollten interessiert an Ausbildungsberufen und Volontariaten im NDR sein.

Ort: Videokonferenz

Dauer: etwa 90 Minuten

Termin: nach Vereinbarung

Preis: kostenlos

Technische Voraussetzungen und weitere Infos Die Gruppe benötigt für unsere Web-Talks/Web-Workshops stabiles Internet, Lautsprecher und Mikrofon sowie einen Beamer. Bereiten Sie den Klassenraum am besten so vor, dass eine gute Gesprächsatmosphäre möglich ist - etwa mit einem Stuhl(halb)kreis ohne Bänke.

Die Veranstaltung läuft über das Konferenzsystem sichere-videokonferenz.de. Sie erhalten dazu eine E-Mail mit dem Zugangslink sowie weiteren Informationen der Referent*innen - ob zum Beispiel weitere Geräte notwendig sind. Bitte stellen Sie vor der Veranstaltung sicher, dass alle Teilnehmer*innen beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte zugestimmt haben.

