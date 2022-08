Nimmt man viel ab, wenn man schwitzt?

Diese Annahme liegt natürlich nahe. Sport ist hilfreich, um abzunehmen und wenn wir Sport treiben, schwitzen wir. Das heißt aber nicht direkt, dass auch Schwitzen Gewichtsverlust bedingt. Man verliert zwar dadurch auch eine ganz geringe Menge an Körpergewicht, nämlich genau das Gewicht des ausgeschwitzten Wassers. Das gleiche Gewicht nehmen wir aber beim nächsten Mal Trinken wieder zu uns. Ein nachhaltiger Gewichtsverlust entsteht daher also leider nicht. Am besten nehmen wir tatsächlich ab durch die Reduzierung unseres Körperfetts, indem wir mehr Kalorien verbrauchen als wir zu uns nehmen. Daher ist und bleibt die körperliche sportliche Aktivität der beste Weg, um abzunehmen.

Unglaublich, aber wahr - es stimmt! Aber dazu muss man wissen, dass frischer Schweiß in der Regel erst mal gar nicht riecht. Erst mit der Zeit fängt der Schweiß an, säuerlich zu riechen. Nämlich dann, wenn die Bakterien auf unserer Haut Zeit hatten, die Fettsäuren im Schweiß zu zerteilen. Bewusst können wir den Geruch von Angstschweiß nicht von dem Schweiß unterscheiden, der durch Sport oder Hitze abgesondert wird.



Unterbewusst erkennt unser Körper aber einen Unterschied. Das legen zumindest diverse Studien nahe, die den Schweiß von Freiwilligen untersucht haben, zum Beispiel kurz vorm Fallschirmsprung oder im Prüfungsstress. Als Probandinnen und Probanden später - während sie in einem Kernspintomographen lagen - an den Angstschweißproben gerochen haben, ist das Furchtzentrum im Gehirn angesprungen. Bei den Sportschweißproben war das nicht der Fall.