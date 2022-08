Fördert Wasser die Leistungsfähigkeit?

Wenn unser Flüssigkeitshaushalt nicht ausgeglichen ist, dann fehlt uns tatsächlich Energie. Und das kann man richtig merken. Wir fühlen uns dann meistens richtig schlapp und können uns nicht mehr so gut konzentrieren. Wir sind schneller gereizt, bekommen vielleicht sogar Kopfschmerzen oder Kreislaufprobleme. Umgekehrt bedeutet es, dass du deinem Körper natürlich etwas Gutes tust, wenn du ihn mit ausreichend Wasser versorgst. Als Faustregel gilt: Mindestens 35 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Und im Sommer, nach dem Sport oder nach stark gewürztem Essen darf es gerne auch ein Extra-Glas Wasser sein. Es macht aber tatsächlich keinen Sinn, jetzt raue Mengen Wasser zu trinken, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Wer zu viel Wasser trinkt, bringt nämlich den Stoffwechsel und den Mineralhaushalt des Körpers durcheinander. Dann droht sogar eine Wasservergiftung. Wenn du über die Ernährung und Getränke um die 2 bis 2,5 Liter täglich zu dir nimmst, bist du aber auf jeden Fall im sicheren Bereich.

Jein. Eine Studie der Charité hat ergeben, dass schon ein halber Liter Leitungswasser die Durchblutung der Haut und ihren Stoffwechsel anregt. Und das soll sich laut der Studie wiederum auch positiv auf das Aussehen der Haut auswirken. In welchem Ausmaß ist allerdings nicht näher beschrieben. Ob die Haut also durch ausreichendes Trinken von Wasser wirklich straffer wird, kann man daher nicht direkt sagen. Dieser Teil der Frage bleibt also ein Mythos. Medizinisch klar ist aber: Wasser ist sehr gut für und, unseren Körper und eben auch für unsere Haut - und deshalb dürfen es auch mindestens 1,5 Liter pro Tag sein, gerne auch 2 bis 3 Liter.