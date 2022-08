Machen Kartoffeln dick?

Gute Frage. Keimende Kartoffeln müssen nicht direkt entsorgt werden, es gilt aber ein paar Sachen zu beachten, um zu entscheiden, welche noch genießbar sind und welche nicht. Aber warum müssen wir bei Kartoffeln überhaupt vorsichtig sein? Also: Kartoffeln enthalten Solanin. Das ist ein leicht giftiger Pflanzenstoff, der den Pflanzen als Schutz vor Fressfeinden dient. Bei keimenden Kartoffeln erhöht sich die Konzentration dieses schwach giftigen Stoffes. Solange die Keime aber nicht länger als einen Zentimeter sind und die Kartoffeln nicht schrumpeln, ist die Solanin-Konzentration noch ungefährlich. Um sicher zu gehen, sollten die Keime sowie kleinere grüne Stellen aber großzügig entfernt und die Kartoffel geschält werden.

Ein ganz klarer Mythos! Auch wenn man das immer wieder liest, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Low Carb-Ernährung, also der kohlenhydratarmen Ernährung. Tatsächlich sind Kartoffeln aber sogar vergleichsweise kalorienarm. Auf 100 Gramm Kartoffeln kommen nämlich gerade mal etwa 70 Kalorien. Zum Vergleich: 100 Gramm gekochte Spaghetti haben 160 Kilokalorien. Aber - ja, jetzt kommt das große Aber - Kartoffeln kommen ja gerne mal in einem knusprig frittierten Dickmacher-Kostüm daher. Ich sage nur Chips und Pommes. Und die machen leider dick, wenn wir zu viel davon essen. Schuld ist aber nicht die Kartoffel, so viel ist sicher.