Hilft Kaffee beim Abnehmen?

Liebe Kaffeetrinkerinnen und -trinker, ich kann Sie beruhigen - Sie müssen nicht direkt nach dem Kaffee noch ein Glas Wasser hinterherschütten. Denn dieser Mythos ist Quatsch, obwohl man lange Zeit tatsächlich dachte, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Mittlerweile weiß man jedoch, dass Kaffee eher harntreibend wirkt - man muss also schneller auf die Toilette als bei anderen Getränken. Aber laut dem "Berufsverband Deutscher Internisten" haben Studien gezeigt, dass sich Kaffee insgesamt nicht großartig anders auf den Flüssigkeitshaushalt auswirkt als andere Getränke. Wer Wasser trinkt, scheidet laut Studie bis zu 81 Prozent der aufgenommenen Flüssigkeit im Laufe des Tages wieder über den Urin aus. Bei Kaffee liegt die Menge bei 84 Prozent. Kaum der Rede wert also.

Zum Glück stimmt das nicht. Lange Zeit galt Kaffee jedoch als förderlich für Krebserkrankungen. Das konnte die Krebsforschung mittlerweile jedoch widerlegen. Der Mythos kommt vermutlich aus alten Studien, in denen der Kaffeekonsum oft in Zusammenhang mit dem Rauchen stand. Daher wurde dem Kaffee fälschlicherweise eine krebserregende Wirkung unterstellt. Heute weiß man jedoch, dass das so nicht belegt werden kann. Also Entwarnung an alle Kaffeeliebhaber!