Soll man bei Muskelkater gleich noch mal Sport machen?

Ich habe tatsächlich schon oft gehört, dass man einfach die Zähne zusammenbeißen und gegen den Schmerz antrainieren soll. Aber das ist tatsächlich keine gute Idee, denn es handelt sich dabei ja um Verletzungen, also um kleine Risse in den Muskelfasern. Und wenn sie vor dem nächsten Workout nicht verheilen, riskiert man weitere Verletzungen. Eine kleine Pause wäre also das Beste. Aber: Sie können natürlich andere Muskelgruppen trainieren, die nicht vom Muskelkater betroffen sind. Auch ein entspannter Spaziergang ist total in Ordnung.