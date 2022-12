Weihnachtsstern verliert Blätter: Was hilft dagegen? Stand: 06.12.2022 10:19 Uhr Weihnachtssterne werden bei uns als einjährige Zimmerpflanzen kultiviert. Oft färben sich die Blätter nur kurze Zeit nach dem Kauf gelb und die Pflanze verliert ihr Laub. Was ist die Ursache?

In ihrer Heimat Mexiko wachsen Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima) als große, mehrjährige Sträucher heran. Hierzulande bietet der Handel vor allem in der Weihnachtszeit kleinwüchsige Zuchtformen an. Viele Weihnachtssterne verlieren aber schon bald nach dem Kauf ihre Blätter. Auch eingerolltes oder gelbes Laub sind keine Seltenheit. All diese Anzeichen deuten auf Fehler in der Pflege oder einen falschen Standort hin. Wer jedoch ein paar Dinge beachtet, hat jedes Jahr aufs Neue seine Freude an dem dekorativen Gewächs.

Weihnachtsstern verliert Blätter bei falschem Standort

Die ursprünglich aus den Tropen stammende Pflanze bevorzugt es hell und warm. Ein Fensterplatz sowie eine Raumtemperatur zwischen 18 und 20 Grad sind optimal. Im Sommer kann man den Weihnachtsstern auch auf eine halbschattige Terrasse oder den Balkon stellen. Sobald die Temperatur unter zwölf Grad sinkt, sollte die Pflanze jedoch unbedingt wieder ins Haus geholt werden. Neben der falschen Temperatur kann auch Zugluft dazu führen, dass der Weihnachtsstern seine Blätter abwirft. Zudem ist ein zu dunkler Standort genauso schädlich wie direkte Sonneneinstrahlung.

Stehen Weihnachtssterne im Laden oder Baumarkt bereits zu kühl, zu dunkel oder gar im zugigen Eingangsbereich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch zu Hause schnell ihre Blätter verlieren. Gleiches gilt für mit Glitzer oder Goldfarbe verzierte Pflanzen, diese sollte man lieber stehen lassen. Beim Kauf außerdem darauf achten, den kälteempfindlichen Weihnachtsstern für den Transport gut zu verpacken. Hierfür eignet sich zum Beispiel Papier zum Einschlagen oder eine isolierende Kühlbox.

Gelbe Blätter entstehen durch übermäßiges Gießen

Färben sich die Blätter des Weihnachtssterns gelb, ist das in der Regel ein Anzeichen für übermäßiges Gießen. Besonders empfindlich reagiert die Pflanze auf Staunässe. Doch auch zu trockene Erde ist auf Dauer nicht gut. Zum Gießen eignet sich abgestandenes, lauwarmes Leitungswasser. Empfehlenswert ist aber auch ein regelmäßiges Tauchbad. Dazu den fast trockenen Wurzelballen aus dem Übertopf nehmen und einige Minuten in lauwarmes Wasser tauchen. Dann die Pflanze hochnehmen, überschüssiges Wasser ablaufen lassen und zurück in den Übertopf stellen.

Dieses Thema im Programm: Wie geht das? | 30.11.2022 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zimmerpflanzen Weihnachten