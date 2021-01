Ein Meer an Blüten: Schneeglöckchen vermehren Stand: 15.01.2021 17:12 Uhr Zarte weiße Blüten mitten im Winter: Schneeglöckchen setzen tolle Akzente im sonst kargen Garten. Die wunderschönen Gewächse können ganz einfach vermehrt werden.

von Ralf Walter

Wer sich an der Schneeglöckchen-Pracht nicht sattsehen kann und aus wenigen Exemplaren mit einfachen Mitteln sehr viele machen möchte, sollte an einem frostfreien Tag eine kleine Schaufel zur Hand nehmen.

Zur Blütezeit der Schneeglöckchen und kurze Zeit danach können die Horste, die aus Mutterzwiebeln und Tochterzwiebeln bestehen, ausgegraben und geteilt werden. Die kleinen Zwiebeln werden dafür vorsichtig auseinandergenommen und dann möglichst schnell wieder in die Erde gebracht. Sie dürfen auf keinen Fall austrocknen.

Der richtige Zeitpunkt für die Vermehrung von Schneeglöckchen

Diese Form der Vermehrung ist bis Anfang März möglich. Wenn die Schneeglöckchen in diesen Wochen geteilt und umgesetzt werden, haben sie in der neuen Umgebung noch genug Zeit, ordentlich einzuwurzeln. Gut angewachsen können sie im weiteren Verlauf des Jahres in ihrer Zwiebel Kraft und Energie sammeln, damit sie die Zeit bis zur nächsten Blüte überstehen.

Ameisen sorgen für natürliche Vermehrung

Schneeglöckchen vermehren sich auch ohne Unterstützung durch den Menschen. Wie es im Pflanzenreich meist üblich ist, vermehren sie sich über Samen. Dabei spielen oft Ameisen eine wichtige Rolle. An den einzelnen Samenkörnern befindet sich ein kleiner Fortsatz, ein sogenannter Nährkörper. Diesen Nährkörper fressen Ameisen liebend gern. Sie nehmen also den am Boden liegenden Samen auf, tragen ihn durch den Garten und fressen den Nährkörper langsam auf. Wenn er aufgegessen ist, lassen die Tiere den Samen einfach liegen und an der Stelle entwickelt sich aus dem Samen ein neues Schneeglöckchen.

