Stand: 23.02.2022 10:18 Uhr Rosen mit ADR-Siegel: Robust und blühfreudig

Eine prächtige und herrlich duftende Rose ist fester Bestandteil der europäischen Gartenkultur und in fast jedem Garten zu finden. Rosenfans überlegen sich immer wieder, die ein oder andere neue Rose in den Garten zu setzen. Die Frage ist nur: welche? Ein besonderes Prüfsiegel, das manchen Rosen verliehen wird, kann bei der Entscheidung helfen.

ADR-Rosen: Robust und blühfreudig

Die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung - kurz ADR - ist ein Prüfsiegel für besonders robuste und blühfreudige Rosen. Das Siegel auf dem Verkaufsetikett steht für Rosen, die drei Jahre lang in verschiedenen Prüfgärten in ganz Deutschland standen. In dieser Zeit bekommen sie keine Pflanzenschutzmittel und müssen beweisen, wie robust und widerstandsfähig sie sind. Mit diesem Siegel dürfen die Rosen 15 Jahre lang im Handel angeboten werden. Da sich Kranheitserreger im Laufe der Zeit verändern, müssen sie nach diesem Zeitraum erneut zur Prüfung angemeldet werden.

Jedes Jahr werden Rosenneuheiten aus ganz Europa geprüft. Die ADR-Rosen-Liste umfasst derzeit rund 170 Sorten. Seit der Gründung im Jahr 1945 wurden über 1.600 Rosensorten geprüft.

AUDIO: Die richtige Pflege für Rosen (39 Min) Die richtige Pflege für Rosen (39 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Garten: Alles Möhre, oder was?! | 02.03.2022 | 19:05 Uhr