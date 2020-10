So bekämpfen Sie Spinnmilben Stand: 29.10.2020 09:16 Uhr Bei trockener Heizungsluft fühlen sich Spinnmilben wohl und befallen besonders im Winter Zimmerpflanzen. Mit ein paar Tricks kann man verhindern, dass die Pflanzen eingehen.

von Ralf Walter

Viele Zimmerpflanzen werden im Winter von Schädlingen befallen - etwa von der Gemeinen Spinnmilbe. Zu erkennen ist der Befall zunächst an feinen Spinnweben zwischen den Blättern. Der Schädling selbst ist oftmals mit bloßem Auge kaum zu erkennen.

Trockene, warme Luft ist für Spinnmilben ideal

Die meisten Zimmerpflanzen sind im Winter etwas geschwächt, weil die Luft in den Wohnungen durch die Heizung sehr trocken ist. Viele stehen sogar auf dem Fensterbrett genau über der Heizung. Außerdem fehlt den Pflanzen das kräftigende Sonnenlicht. Diese ungünstige Kombination ist fast so etwas wie eine Einladung für die gefräßigen und mikroskopisch kleinen Spinnmilben. Sie rammen ihre Stechborsten in die Blattzellen und saugen den Pflanzensaft heraus. Die Blätter verändern dann ihre Farbe ins Gelbliche, später verfärben sie sich graubraun und rollen sich ein - dann sind die Pflanzen kaum noch zu retten.

Viel Feuchtigkeit hilft

Wer den Plagegeistern ohne Chemie zu Leibe rücken will, kann folgende Methode ausprobieren: Die von Spinnmilben befallene Topfpflanze zunächst in der Spüle oder im Waschbecken vorsichtig abbrausen. Der Ballen muss richtig feucht sein. Ganz wichtig ist, dass auch die Blattunterseiten abgebraust werden, dort sitzen Spinnmilben besonders gern. Anschließend kommen eine Sprühflasche mit Wasser und eine durchsichtige Plastiktüte ins Spiel. Stellen Sie die Pflanze in die Tüte, sprühen Sie mit der Sprühflasche mehrmals hinein und binden Sie die Tüte oben zu. Dadurch entsteht eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Tüte und das mögen die Spinnmilben überhaupt nicht. Der Pflanze schadet es nicht, erledigt aber ziemlich sicher die Spinnmilben.

Vorbeugend, damit sich die Spinnmilbe erst gar nicht ausbreitet, sollten Sie in der kühlen Jahreszeit die Luftfeuchtigkeit an den Zimmerpflanzen erhöhen. Sie können die Grünpflanzen etwa besprühen, Verdunster an die Heizung hängen oder einfach eine kleine Schale mit Wasser auf den Heizkörper stellen.

