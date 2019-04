Stand: 04.04.2019 11:23 Uhr

Mehltau von Apfelbäumen im Frühling entfernen von Ralf Walter

Wer im Spätsommer und Herbst knackige Äpfel ernten will, sollte sich schon im Frühling seine Apfelbäume einmal genau ansehen: Sie können Mehltau bekommen, der unbedingt entfernt werden muss.

Primärinfektion durch Mehltau umgehend beseitigen

Beim Mehltau handelt es sich um eine Pilzinfektion. Wie es der Name bereits andeutet, erkennen Gärtner die befallenen Stellen daran, dass sie einen leicht mehligen Belag haben und die Blätter sich einrollen. Besonders betroffen sind junge Triebe, Knospen oder auch die ersten Blüten. Da heißt es: Nicht lange warten, sondern die befallenen Stellen etwa fünf bis zehn Zentimeter bis ins gesunde Holz hinein abschneiden.

Der Mehltau, der im Frühling zu sehen ist, wird als Primärinfektion bezeichnet. Durch Wind und Regen breitet sich der Pilz am Baum weiter aus. Diese Sekundärinfektion führt dann dazu, dass der ganze Baum Mehltau bekommen kann und die Ernte unter Umständen ausfällt. Die Kontrolle und - wenn nötig - der Griff zur Schere lohnen sich also in jedem Fall, um den Apfelbaum gesund zu halten.

