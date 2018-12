Stand: 20.12.2018 14:10 Uhr

Gesunde Sprossen auf der Fensterbank ziehen

Keimsprossen sind beliebt und eignen sich hervorragend, um etwa Quarkbrote, Suppen oder Soßen zu verfeinern. Bei Sprossen, die auch als Sämlinge oder Keimlinge bezeichnet werden, handelt es sich um den Saatgut-Austrieb von Gemüse- oder Getreidepflanzen. Die kleinen Keimlinge sind sehr gesund, sie sind reich an wertvollem Eiweiß, Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen.

Gesunde Sprossen auf der Fensterbank ziehen Mein Nachmittag - 22.02.2018 16:20 Uhr Sprossen sind ein Wundernahrungsmittel und lassen sich das ganze Jahr über auf der Fensterbank ziehen. Wie das genau funktioniert, zeigt NDR Fernsehgärtner Matthias Schuh.







4,36 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unbehandeltes Saatgut verwenden

Statt Sprossen teuer zu kaufen, kann man sie recht einfach und vor allem günstig selbst ziehen. Zur Anzucht eignet sich neben dem Klassiker Kresse beispielsweise Saat von Radieschen, Brokkoli, Linsen, Zwiebeln und Alfalfa. Auch Hülsenfrüchte wie Mungobohnen, Kichererbsen oder Linsen eignen sich. Wichtig ist, unbehandeltes Saatgut zu verwenden. Im Handel gibt es spezielles Sprossen-Saatgut, gut geeignet ist auch Bio-Saatgut. Die Samen sind ausgesprochen ergiebig: Ein bis zwei Esslöffel genügen für eine mit Sprossen gefüllte Schale.

Sprossen auf Papier ziehen

Am einfachsten ist es, Kresse auf Papier zu ziehen. Dafür einfach zum Beispiel in eine Auflaufform Küchenpapier legen, dieses mit Wasser befeuchten und die Saat darauf verteilen. Schon nach wenigen Tagen sind die jungen Pflänzchen gewachsen und können verzehrt werden.

Sprossengläser verwenden: Auf Hygiene achten

Eine andere Möglichkeit ist es, Sprossengläser zu verwenden, spezielle Gläser mit einem Sieb als Deckel. Wer mag, kann sich so ein Sprossenglas auch selbst basteln: Dafür einfach in den Plastik-Schraubdeckel eines Gefäßes Löcher bohren. In das Glas die Saat und etwas Wasser geben und das Ganze etwa acht Stunden einweichen. Dann das Wasser durch das Sieb abgießen. Die Gläser samt Sprossen zwei Mal am Tag ordentlich mit frischem Wasser durchspülen, am besten morgens und abends. Nach dem Spülen das Glas so stellen, dass das restliche Wasser abtropfen kann. So saugen sich die Sprossen mit Feuchtigkeit voll, es können sich aber keine größeren Mengen Bakterien bilden. Sauberkeit ist das höchste Gebot!

Bevor die Behälter für eine neue Aufzucht wieder verwendet werden, diese ebenfalls gründlich reinigen, damit sich keine Keime bilden.

Aufzucht in Sprossenboxen

Eine weitere Möglichkeit zur Aufzucht von Sprossen sind sogenannte Sprossenboxen, die im Handel erhältlich sind. Es werden meist vier Boxen übereinander gestapelt. Das Wasser wird in die oberste Schale gegeben und sickert dann bis nach unten durch. In der untersten Schale wird überschüssiges Wasser aufgefangen.

Sprossen auf der Fensterbank ziehen

















Weitere Informationen So gesund sind Sprossen und Keimlinge Sprossen und Keimlinge sind gesund. Sie enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Die Senföle in Kreuzblütlern könnten sogar in der Krebstherapie eingesetzt werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | Mein Nachmittag | 22.02.2018 | 16:20 Uhr