Chili-Pflanzen richtig überwintern

Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, müssen empfindliche Kübelpflanzen vor Frost und Kälte geschützt werden. Manche Pflanzen können, vorausgesetzt sie haben den richtigen Schutz, draußen überwintern. Die meisten sollten jedoch vorsichtshalber in geschlossenen Räumen überwintern. Das gilt auch für Chilis, denn diese Pflanzen stammen aus Ländern mit einem milderen Klima als bei uns.

Chili vor Frost schützen und drinnen überwintern

Die Pflanzen müssen auf alle Fälle vor Frost geschützt werden. Pflanzen, die im Beet stehen, sollten vorsichtig ausgegraben werden. Dabei möglichst keine Wurzeln zerstören. Dann die Chili in einen Kübel pflanzen. Nach dem Umzug in einen Raum, der möglichst 16 bis 18 Grad warm ist, sollte die Pflanze anfangs nur mäßig gegossen werden. Ideal ist ein heller Platz in der Nähe eines Fensters.

Wer befürchtet, dass die Chili-Pflanze den Umzug am Ende doch nicht übersteht, kann zur Sicherheit Samen aus den Früchten herausholen, diese auf Papier trocknen und im nächsten Frühjahr wieder aussäen. Wenn die Chili allerdings eine gekreuzte Pflanze war, kommt dabei nicht unbedingt wieder die identische Pflanze heraus. Ein Versuch lohnt sich aber.

Chili-Pflanzen sind sehr vielfältig

Die Früchte der Chili-Pflanze sehen toll aus und können in der Küche verwendet werden. Es gibt Chilis mit großen Früchten, mit kleinen Früchten, länglich, fast rund oder auch bauchig. Auch bei den Farben gibt es eine große Auswahl - vor allem aber beim Schärfegrad. Die sogenannte Scoville-Skala gibt die Schärfe einer Chilifrucht an, sie reicht von 0 bis 10 (Gemüsepaprika) bis zu mehreren Millionen.

