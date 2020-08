Stand: 13.08.2020 14:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Für eine reiche Blüte Dahlien schneiden von Ralf Walter

Dahlien blühen im Spätsommer und Herbst üppig. Die ursprünglich aus Mexiko stammenden Pflanzen sorgen bis weit in den Herbst hinein für eine fast unvergleichliche Blütenpracht. Bis zu den ersten Nachtfrösten im Spätherbst sind die Dauerblüher im Einsatz. Damit sie immer wieder neue Knospen bilden, sollten alte Blüten, die ihre beste Zeit hinter sich haben, herausgeschnitten werden.

Wie werden Dahlien geschnitten?

Mit dem sogenannten Ausputzen wird zudem verhindert, dass die Pflanze Samen bildet und dort ihre ganz Kraft hineinsteckt. Wer Verblühtes herausschneidet, regt dagegen die Dahlien dazu an, neue Knospen zu bilden. Geschnitten wird über dem nächsten Seitentrieb. An dieser Stelle treibt die Dahlie wieder neu aus.

Ausputzen kann Pilzbefall vorbeugen

Bleiben die alten Blüten stehen, können die welken Pflanzenteile auf die grünen Laubblätter fallen. Die Stellen, an denen sie kleben bleiben, werden oft braun und unansehnlich. Das Ausputzen ist zudem eine Art Gesundheitsvorsorge bei Dahlien: Bleiben welke Blüten und beschädigte Stängel an der Pflanze, können sie relativ schnell zu faulen anfangen. Schimmelpilze bekommen so eine zusätzlich Einfallspforte.

