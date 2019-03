Stand: 21.03.2019 09:21 Uhr

Küchenkräuter im Topf: So halten sie länger

Im Supermarkt sehen Basilikum, Petersilie und Schnittlauch meist knackig und frisch aus. Doch häufig verkümmern die Topfpflanzen zu Hause in kürzester Zeit. Das ist nicht nur ärgerlich für den Käufer, sondern auch aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll - Pflanze samt Plastiktopf wandern oftmals direkt in den Müll. Die meisten im Supermarkt erhältlichen Kräuter sind für den baldigen Verzehr gezüchtet. Sie wurden in Treibhäusern unter optimalen Bedingungen zu schnellem Wachstum angetrieben und sind daher nicht besonders robust.

Es kommt auf die richtige Menge Wasser an

Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, die Kräuter am Leben zu erhalten. Besonders wichtig ist die richtige Menge an Gießwasser. Werden die Kräuter zu stark gegossen, bildet sich an den Stielansätzen Schimmel und sie gehen nach kurzer Zeit ein. Viele Kräuter vertrocknen auch einfach, weil sie nicht genügend Wasser bekommen. Als Faustregel gilt: Die tägliche Wasserration sollte zehn Prozent des Topfvolumens betragen. Das sind bei einem handelsüblichen Kräutertopf mit einem Liter Inhalt etwa 100 Milliliter, Schnittlauch benötigt bis zu 150 Milliliter. Basilikum sollte am besten mehrmals am Tag mit Wasser versorgt werden.

Kräuter teilen und in neue Töpfe pflanzen

Um die Lebensdauer zu verlängern, sollten die Pflanzen am besten direkt nach dem Kauf geteilt und neu eingetopft werden. Aus einem Kräutertopf lassen sich drei bis vier neue Topfpflanzen gewinnen. So erhalten die Pflanzen mehr Licht, Platz und Nährstoffe.

Basilikum aus dem Supermarkt teilen 21.03.2019 16:20 Uhr Autor/in: Hanna Grimm Im Supermarkt sah das Basilikum noch frisch aus. Doch kaum steht es in der Küche, lässt es die Blätter hängen. Doch es gibt einen Weg, die Pflanze am Leben zu erhalten.







4,07 bei 44 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der richtige Standort

Auch auf den Standort und die richtige Pflege kommt es an: Basilikum fühlt sich bei 20 Grad am wohlsten. Wer Basilikum verwenden möchte, schneidet am besten einen Trieb oder einen Teil davon ab, statt einzelne Blätter abzuzupfen. So kann die Pflanze besser neu austreiben. Pralles Sonnenlicht vertragen die meisten Küchenkräuter nicht, besser ist ein heller Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Küchenkräuter selbst ziehen

Eine weitere Möglichkeit ist es, Kräuter einfach selbst anzubauen. Das funktioniert entweder mithilfe von Stecklingen oder durch Aussaat. Für Stecklinge ist der September ein idealer Zeitpunkt zur Vermehrung, die Aussaat von Kräutern im Freiland beginnt etwa ab April. Sie können aber schon vorher drinnen auf der Fensterbank vorgezogen werden. Im Herbst lassen sich viele Kräuter trocknen oder einfrieren, manche können auch problemlos überwintern.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 21.03.2019 | 16:20 Uhr